Filipinlerde kiliseye saldırı: En az 20 kişi öldü

Jolo'daki katedrale çifte bombalı saldırı düzenlendi.

Filipinlerde bir Roman Katolik katedrale düzenlenen çifte bombalı saldırıda en az 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Jolo Adası'ndaki kilisede ilk patlama Pazar ayini sırasında meydana geldi.

Cihatçı Ebu Sayyaf militanları dahil çok sayıda örgütün faal olduğu Filipinlerin güney bölgesinde askerler ilk patlamaya müdahale ederken, otoparkta ikinci bir patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.

Yetkililer saldırının daha önce de hedef alınan katedralde yerel saatle sabah 08.45'te meydana geldiğini duyurdu.

İkinci patlama da kısa bir süre sonra kilisenin kapısında yaşandı.

Yetkililer önce ölü sayısını 27 olarak verdi daha sonra bazı cenazelerin ikişer defa sayıldığını belirtip 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

Müslüman bölgede özerklik referandumu

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana 'alçakla bir saldırı' ifadesini kullandığı olayla ilgili halka yetkililerle işbirliği yapıp 'teröre karşı durmaları' çağrısında bulundu.

Filipinlerin güneyinde Müslümanların çoğunlukta olduğu Bangsamoro'da düzenlenen referandumla bölgenin 'özerk statü' sahibi olması halk tarafından onaylanmıştı.

Ama, katedralin bulunduğu Jolo Adası'ndaki Sulu vilayeti ise referandumu ve Bangsamoro'nun özerk bölge ilan edilmesini reddetti.

Referandum, hükümet ile Moro İslami Özgürlük Cephesi arasındaki barış anlaşmasının şartlarından biriydi.

Yetkililer, İslamcı ayrılıkçılar ile Filipin ordusu arasında on yıllar boyunca süren çatışmalara siyasi çözüm bulunması amacıyla oylamaya gidilmesi gerektiğini savunuyordu.