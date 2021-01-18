Filistin: İsrail, Biden'ın barış çabalarını baltalamaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Filistin: İsrail, Biden'ın barış çabalarını baltalamaya çalışıyor

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yerleşim kararlarının yeni ABD yönetimin engellenen barış çalışmalarına yönelik göstereceği herhangi bir çabayı baltalamak amaçlı olduğunu bildirdi.

Filistin: İsrail, Biden'ın barış çabalarını baltalamaya çalışıyor
AA

Filistin haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 780 yeni yerleşim birimi kurma planını onaylamasını kınadı.

Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümeti Biden yönetimini yerleşimlerle karşılıyor. Biden yönetiminin barış yönünde göstereceği çabayı baltalamayı amaçlıyor. Yerleşimler, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre gayrimeşrudur. Bu yalnızca iki devletli çözümü baltalamayı hedefliyor."

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ebu Rudeyne, "Planlı ve sistematik bir şekilde iki devletli çözümü yok etmeyi durdurmaya zorlanması için İsrail hükümetine derhal müdahalede bulunulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz de İsrail'in yeni yerleşim kararının durdurulması için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Bu adım, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarının açık bir şekilde delinmesidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ocak'ta 800 yerleşim birimi kurma kararı aldığını açıklamıştı.

İsrailli insan hakları örgütü "Şimdi Barış Hareketi", dün yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 780 konutlu bir yerleşim kurma planını onayladığını duyurmuştu.

Aynı örgüt daha önceki açıklamalarında İsrail hükümetinin Donald Trump'ın başında olduğu ABD yönetimi döneminde Batı Şeria'daki yerleşimlerini öncekilere göre ikiye katladığını ilan etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
DÜNYAİsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
SON DAKİKA: ABD Kongre binasına askeri sedye yığını! - Haberler
DÜNYAABD Kongre binasına askeri sedye yığını!
Mısır'da Mursi'nin çocukları ile 89 İhvan üyesinin mallarına el konuldu
DÜNYAMısır'da Mursi'nin çocuklarının mallarına el konuldu
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geliyor! - Haberler
DÜNYAAlmanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor!
SON DAKİKA: FBI, Washington'daki tüm Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçiriyor! - Haberler
DÜNYAFBI, Washington'daki tüm Ulusal Muhafızları ...
SON DAKİKA: ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki! - Haberler
DÜNYAABD'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi!
BASKIN! ABD'deki Kongre baskınıyla ilgili son dakika detaylar...
DÜNYAKongre baskınına ilişkin ilginç detaylar!
Fransa Meclisi, 18 yaş altındaki kızlara başörtü yasağı tasarısını reddetti
DÜNYAFransa'da 18 yaş altındaki kızlara başörtü yasağına ...
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam'a yönelik ifadelerini kınadı
DÜNYADışişleri'nden Yunanistan Başpiskoposu'na kınama
Brezilya Kovid-19 aşıları CoronaVac ve AstraZeneca'nın acil durumlarda kullanılmasını onayladı
DÜNYABrezilya'da CoronaVac ve AstraZeneca'ya acil kullanım ...