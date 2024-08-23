Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme

Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir ve Fadi M.’ye yönelik silahlı düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olaydan sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

2’Sİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada olayda yer alan tetikçilere yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Leys E. ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği iddia edilen İbrahim A. ile Pelin Y.’nin adliyede işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Leys E. İle Muhammed M. hakkında tutuklama kararı çıktı. Diğer iki şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı ve yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

REKLAM ROMANYA’DAN FLAŞ GELİŞME İstanbul’da bu gelişme yaşanırken Romanya’da da flaş bir gelişme yaşandı. Anas El Abd Qadir’in öldüğü Fadi M.ve koruma Eray K.’nın yaralandığı olayda yer alan 3 şüpheli olay sonrası kaçtıkları Romanya’da yakalanmışlardı. İstanbul emniyetinin yakın takibi sayesinde İnterpol aracılığıyla Romanya’da yakalanan G.S., T.S. ve S.A , bugün Romanya’da çıktıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar! Haberi Görüntüle TÜRK YETKİLİLERİ YAZIŞMALARA BAŞLADI Romanya’da yakalanan 3 şüphelinin Türkiye’ye getirilmesi için Türk yetkilileri Romanya yetkililerle irtibata geçerek yazışmalara başlandı. Yazışmaların devam edecği süreç sonrası 3 şüphelinin Türkiye’ye teslim edilmesi bekleniyor.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN ARAÇLARINI YAKMIŞLARDI Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, saldırı sonrası şüphelilerin yurt dışına kaçış izleri adım adım ortaya çıkarılmıştı. Yapılan soruşturmalarda şüpheliler olay sonrası izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullandı. 3 şüpheli Tekirdağ’a geldiklerinde aracı yol kenarına çekip yaktı ve Leys E.’nin getirdiği araçla sınıra kadar gidip gece 00.42 sıralarında sınırdan çıkış yaptı. Şüphelilerin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu tespitleri adım adım yaparken yanan aracın dumanını da gördü. Ancak 20 dakikalık bir farkla şüphelilerin yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edildi.