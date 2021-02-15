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Barguti, İsrail devletinin kuruluşundan dört yıl önce, bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi'nin merkezi olan Ramallah yakınlarındaki bir köyde doğdu.

Kahire Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyan Barguti, 1967'de mezun oldu.

Hayatının çok önemli bir kısmını farklı ülkelerde sürgünde geçiren Barguti, anılarını kaleme aldığı 'Ramallah'ı Gördüm' adlı kitabıyla uluslararası üne kavuştu.

Barguti Ramallah'ı gördüm ya da Türkçe'de yayınlanan 'Şairin Filistini' gibi kitaplarında, işgal altındaki yurduna dönüşünün öyküsünü anlatır.

Edward Said 'Ramallah'ı Gördüm'ün önsözünde, Barguti'nin satırlarının Filistinlilerin yerinden edilişinin en güzel varoluşsal anlatılarından biri olduğunu yazmıştı.