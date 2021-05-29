Ünlü astrolog Filiz Özkol haziran ayı için öngörülerini Habertürk okuyucularıyla paylaştı. 10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nın etkilerini es geçmeyen Özkol, 12 burcu haziran ayında nelerin beklediğini anlattı. İşte ünlü astrolog ile yaptığımız söyleşiden satırbaşları...

TUTULMALARIN ETKİLERİ...

Tutulmalar hayatımızın geçişlerini ya da bitişlerini hızlandırır. İki tane görevi vardır, eskimiş duygularımızı alıp götürür, yerine de yenilerini getirir. Yeni başlangıçlar için nasıl bir yol haritası çizeceğimizi gösterir ama işi kendi tercihlerimize bırakmaz. Çünkü kendi tercihlerimize göre hareket ettiğimizde kaos yaşarız. Aslında tutulma kesin sonuç getirir ve buna bizim gerçekten ihtiyacımız vardır. Çünkü çoğu zaman tereddütte kalırız. Eğer büyük tutulmalar olmazsa dümdüz bir hayat yaşarız. Tutulmalar sayesinde yukarı çıkar ve seviye atlarız.

Şimdi bu sene 26 Mayıs’ta Yay burcunda bir Ay Tutulması yaşandı. Yay, özgürlükçü ve enerjisi yüksek bir burçtur ve kendi isteklerini eğlenceli bir biçimde hayata geçirir. Özgürlük arayışındayız ama Covid-19 maalesef özgürlüğümüzü elimizden aldı. Durum böyle olunca Ay Tutulması’nda Yay burcu, “İsteklerinizi yapacaksınız, genişleyeceksiniz, bunun için ben size destek veriyorum” dedi.

10 Haziran’da bunun rövanşı olan Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Güneş Tutulması hayatlarımızı 90 gün etkiliyor. Yay’daki Ay Tutulması kendimizi geliştirmemizi sağlayacak, Güneş de bu bilgileri kodlayarak hayatımızın içine entegre edecek.

Güneş Tutulması liderlerle ilgili olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Türkiye'nin de Ay burcu ikizler olduğu için ve İkizler’de bir Güneş Tutulması olacağı için gerek dünya, gerekse Türkiye açısından bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ay Tutulmaları halkı, Güneş Tutulmaları devlet liderlerini temsil ediyor. Bu sene tüm dünyada halk ile devlet liderleri arasında bitmeyen bir kaos gündeme gelebilir.

Dünya sahnesine baktığımızda önümüzdeki süreçte Rusya atak yapabilir, diğer yandan Çin farmakoloji konusunda ‘Ben de varım’ diyebiilir. Dünyada çok fazla olay oluyor. Türkiye eminim ki bunun altından akıllıca kalkacaktır.

Peki hazirandaki gökyüzü olayları burçları nasıl etkileyecek? Ay boyunca Venüs, Yengeç burcunda. Ayrıca Merkür, İkizler burcunda geriliyor. Ayın 25-26’sına kadar İkizler’deki retroyla problemimiz var. İkizler, iletişimdir, beden dilidir, konuşmadır, insan ilişkileridir, halktır, halkın sağlığıdır.

Gerileme sağlıkla, ulaşımla, uçaklarla ilgili bir sürü konuyu pişirip önümüze getirecek. Herkes aşılanmak zorunda. Geçmişte pek çok salgın hastalık oldu fakat yıllar sonra aşı bulundu. “Şimdi nasıl böyle daha çabuk tedavi bulundu? diye soru soruluyor. Bunun altında gizemli bir kaos var. Plüton Satürn ve Jüpiter’in birlikte hareket ettiği dünya hareketiydi bu. Bu olmasa başka bir şey çıkacaktı. O nedenle “Evren bize çok büyük bir ders veriyor” demeliyiz.

AYIN ŞANSLI VE DİKKAT ETMESİ GEREKEN BURÇLARI

Yay, Başak, Balık ve İkizler burçlarında tutulmadan dolayı kare açı var. Bu nedenle dikkatli olmaları gerekiyor. Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak ve Balık burçları ise çok iyi durumdalar. Haziranda Balık burçları hem zorlanacak hem de şans görecek gibi gözüküyor. Parasal konularda toprak grupları yani Boğa Başak ve Oğlak burçları şanslı. Seyahat anlamında ise İkizler ve Yayların eline kimse su dökeyemeyecek. Kova ve Terazi burçları akıllı işler yapacak. Sağlığa gelecek olursak, Yengeçlar mideye, Oğlaklar kemiklere, İkizler çarpmalara, Yaylar şeker ve diyabete dikkat etsinler.

HAZİRANDA 12 BURCU NELER BEKLİYOR?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Koç burçlarının iletişimleri artıyor fakat bu burçtakiler iletişimde zorluklar yaşıyorlar. Hem yurt dışına gitmek hem yarım kalmış eğitimlerini tamamlamak hem de kendilerini daha iyi ifade etmek istiyorlar ama yanlış ve hızlı hareket ediyorlar. Gereksiz programların içinde kendilerini dahil ediyorlar. Bu da onların yorulmasına sebep oluyor. Fakat her şeye rağmen Güneş Tutulması'nda Koçlar büyük bir coşkuyla “Ben de varım” diyecekler. Kendilerini gösterecekler ve iletişimleri kuvvetlenecek. Bazı insanlarla ilişkilerini kesecekler, bazı insanlarla da birleştirebilecekler. Yeni bir çatışma içine girecekler ve bu onlar için güzel olacak. Özellikle ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, duygusallık, iletişim, kardeş bağları ve arkadaşlıklar Koçlar için ön planda olacak. Çok koşturacaklar, bazı tekliflere karşıt düşünce üretecekler ama eğitim, kardeşler, aile bağları, uzaklarda olan aşklar gündemlerinde olacak. Çok güzel bir haziran ayından geçiyorlar. Ayın 22’sinden sonra aile bağları ve kariyerle ilgili konulara daha çok odaklanacaklar. Para onlara sonbaharda gelecek. Parayla ilgili konularda çaba göstererek başarılı olacaklar.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Boğa burçlarının istedikleri paralar ellerine geçecek. Uzun süredir donmuş paralar, bekletilmiş, sümen altında kalmış olaylarla, çevre ile iletişimi doğru kullanmakla ilgili Boğaların lehine gelişen durumlar olacak. Sevgili Boğalar çalıştığı iş yerlerine veda edebilirler veya çok güzel terfi alıp yeni bir dönemin içine girebilirler. Çevreleri çok güzel gözüküyor. Özellikle Plüton retrosunun içinde eski aşklar, eski dostluklar, eski arkadaşlarla yeniden bir araya gelecekler. Ama bu tutulma sayesinde eskilerin gerçek yüzlerini görüp, yeni ilişkilere başlayabilirler.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

İkizler, Güneş Tutulması ile birlikte bir çatışma içine girecekler. Büyük bir enerji topunun içindeler. Ne yapmaları gerektiği konusunda biraz düşünüyorlar. Çünkü içlerinde büyük bir potansiyel barındırıyorlar. Hem ilişkiler hem iş hem aile konusunda kendilerini daha iyi yerlerde görmek isteyecekler ve var olan potansiyelleri ortaya çıkacak. 22 Haziran'dan sonra koşar adımlarla paraya koşacaklar, para da zaten gelip onları bulacak.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

Yengeç burçları çok değişik bir 4 seneden geçti. Çok eğlendiler, çok koşturdular ve çok yoruldular. Şimdi artık bunları geriye atmak ve planlarını gerçekleştirmek isteyecekler. Çünkü eskiden yaptığı planlar artık vadesini tamamladı ve bitti. Hayatlarının bir bölümünün perdeleri kapandı. Yeni bir perdenin içindeler. Bunun için yeni bir çalışma düzenine, yeni olaylara, yeni oluşumlara ihtiyaçları olacak. Bu nedenle doğru planlar yapacaklar ve yaptıkları planları destekleyen bir ekip onların yanında olacak. İçsel huzurları ve duyguları ön plana çıkacak. Artık sağlıklarıyla, hayatlarıyla ilgili çok güzel kararlar alacaklar ve bu kararları uygulayacaklar.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

Tutulmalar en çok Aslan burçlarına yaradı. Çünkü İkizler’deki ve Yay’daki iki tutulma Aslan burçlarını çok iyi destekledi. Yeni bir yaşam planı, yeni çevreler, yeni bir aşk gündemlerinde olacak ve çok fazla sevilecekler. Kendi hayatlarındaki rüzgarları kendileri estirecekler. Yeni oluşum içinde, kendi fikirlerini destekleyen önemli kişilerle bir arada olacaklar. Ama ille de çocuklar, ille de aşk ille de sosyal ilişkiler ve ille de ben diyerek istediklerini yapacaklar. Özgürlüklerine de sınır koyan insanlara tepki gösterecekler.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI

Başak burçları haziran ayında sınavlardan geçecekler. Hem ailevi konular hem iş konuları hem de kariyer konuları arasında gelgitler yaşadılar. Neptün’ün etkisinde kaldılar, Neptün onları yanlış yerlere götürdü. Sevgili Başaklar artık bunları yaşamak istemeyecekler. Geriye dönük hesaplarında yeni bir çıkış yolu bulacaklar. Başaklar kendi planlarını kendileri yapar ama artık çevrelerini dinlemenin ayrı bir özveri olduğunun farkında olacaklar. Birlikte işler yapmaya, çevresel koşullarla yeteneklerini birleştirmeyi öğrenmeye devam edecekler. Çünkü bir geçiş dönemindeler. Ama sonuç onların bu sene lehine olacak.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI

Terazi burçları sorumluluk almaya çok meraklılardır. Dengeyi severler ve dengeleri bozulduğu zaman hemen o ortamdan uzaklaşmak isterler. Ama maalesef bu aralar uzaklaşamadılar. Uzun süredir Satürn ve Plüton onlara hem destek hem köstek oldu. Bu nedele yeni bir yapılanmaya girecekler. Aileyle ilgili sorumlulukları bitecek, iş konusunda çok başarılı olacaklar ve Teraziler artık yüksek sesle çevresine kendilerini kabul ettirecekler. Eskiden daha kibar ve zarif bir şekilde geri çekilmeyi seviyorlardı ama artık onu yapmak istemeyecekler. Kendi donanımlarına çok güvenecekler. “Ben diğer insanlardan daha akıllıyım” diyecekler. Haklı olarak birazcık egolarını beslemeye başlayacaklar. Özellikle ikili ilişkilerde, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde kendi düdüklerini kendileri çalacak ve ön plana çıkacaklar.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI

Akrepler en son yapacağı şeyleri önce yapmak isteyecekler. Parasal konular onlar için çok önemli olacak. Şimdiye kadar derinden gidiyorlardı. Kimseye çok fazla duygularını anlatmak istemiyorlardı. Mars haziranda Akrep burçlarına destek vererek, “Aşkı bulacaksın”, “Çevreni çok iyi koşullandıracaksın”, “Hayatını çok güzel düzenleyeceksin”, “Bunları yaparken de çok iyi paralar kazanacaksın” diyecek. Haziranda en çok parayı kazanan, en güzel aşkı bulan, çevre ilişkilerini pekiştiren burç Akrep olacak. Sadece kıskançlıklar, bazı projelerde itirazlar, kurdukları diyaloglarda insanların kuyu kazması gibi agresif davranışlara hedef olabilirler. Ama onlar bu konuları takmayarak emin bir şekilde ilerleyecekler.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI

Yaylar ikili ilişkiler alanında 26 Mayıs’ta bir Ay Tutulması yaşadı. 2020 Aralık’ta yaşanan tutulmanın rövanşıydı bu. Böylelikle Yaylar bazı konulara nokta koydu, içselliği yükseldi. Pek çok işte başarılı olmanın tadına vardılar ve bu tadı bu sene de götürmek isteyecekler. Muhteşem bir başarının içine girecekler. Enerjileri çok yüksek, itiraz haklarını da çok rahat ve doğru yerlerde kullanacaklar. Eskiden hayatın akışında ilerliyorlardı. Şimdi iç dinamiklerini çok doğru kullanacaklar. “Sorumluluklarımın farkındayım, işimi çok iyi biliyorum, ben çok donanımlıyım, bayrak benim elimde” diyecekler. Böyle bir davranışı benimseyerek çok başarılı olacaklar. Çevresel ilişkilerden de çok destek alacakLlar ve güçlenecekler.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI

Oğlaklar çok zorluklar yaşadı. Plüton 2008’den beri onları çok yordu ama artık son sınavlarını verecekler. Plüton geri hareketinde. Özellikle haziran ayında parasal kazançları, çalışma hayatları, çalıştığı insanlar, çalıştığı insanlarla kurdukları düzen çok önemli olacak. İkili ilişkilerinde biraz daha akıllıca ilerliyorlar. Kazandıkları parayla doğru insanlarla doğru işbirliği içine girerek yatırım yapacaklar. Enerjilerini çok yüksek tutacaklar. Muhteşem bir güzelliğin içindeler sevgili Oğlaklar. Eski akraba ilişkilerini ve atalardan gelen kodlamaları çözüyorlar Eskiden sanki atalarının kaderlerini yaşıyormuş gibi hissediyorlardı ama artık sınavlarını verdiler. Özellikle haziran ayı Yengeç burcundaki Venüs’ten muhteşem bir enerji alacaklar. Evlilikler, aşklar, güzel kararlar Oğlaklarla olacak.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI

Kovaları yılın burcu olarak kabul ettik. Ama Jüpiter onlardan çıkarak Balık burcuna geçti. 29 Temmuz'a kadar da Balıkta kalacak. Kovalar daha güzel para kazanma yollarını bulacaklar. Kendilerini gösterecek ve daha disiplinli hareket edecekler. Kovalar çok zeki oldukları için toplumdan kendilerini ayırarak konuşurlar. Farklı duygularla hareket ederler. Bu da onların çevresi tarafından anlaşılmamasına neden olabilir. Haziran ayı para kazanma konusunda çok önemli. Öte yandan sağlıklarıyla ilgili gecikmiş olan tedavilerini yaptırmalı, diyet programları varsa başlamalılar. Özgürlük alanları genişliyor, onları da daha çok kullanmalılar.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI

Balıklar haziranda biraz kilo almaya hazırlasınlar kendilerini. Azıcık iştahları artacak. Direkt sağlıklarını etkileyen bir Jüpiter var. Bunun yanında şans kapılarına geliyor. Mars zaten haziran boyunca Yengeç burcunda, Venüs de Yengeç burcunda olacak ve gezegenler Balıkları çok mutlu edecek. Bütün başarılar onlarda olacak. Güneş ve Ay tutulması 10. ve 4. evlerini etkiliyor. Gerek aile içinde gerekse kariyerde güzel fırsatlar gözüküyor fakat gezegenler “Seni çok destekliyorum ama bazen gecikiyorsun atılımlarını geç yapıyorsun. Haziran ayı boyunca seni çok yüksek yerlere getirecek, enerjini ortaya çıkaracağız, aşk ve parasal konularda sana destek vereceğiz. Fırsatları lütfen iyi kullan” diyor. Balıklar da mesajı çok iyi aldıkları için haziran ayı onlar için muhteşem geçecek.