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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş CHP'den aday adayı oldu - Günün magazin haberleri

        Filiz Taçbaş, belediye başkanlığı için aday adayı oldu

        Oyuncu Filiz Taçbaş, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:58
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        'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılma arzusunu sürdürüyor.

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        Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan ancak bu talebi gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, bu kez de belediye başkanlığı için kolları sıvadı.

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        Filiz Taçbaş, İzmir Foça Belediyesi için aday adayı olduğunu duyurdu. Milletvekilliği aday adaylığı çin 30 bin TL ödeyen Taçbaş, belediye başkanlığı aday adaylığı için de 10 bin TL ödedi.

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        MEHMET ESEN DE ADALAR İÇİN ADAY

        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Genel Başkanı Mehmet Esen, CHP'den Adalar Belediye Başkanı aday adaylığı başvurusu yaptığını açıklamıştı.

        #filiz taçbaş
        #CHP
        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker
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