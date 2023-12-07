Haberler Magazin Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş CHP'den aday adayı oldu - Günün magazin haberleri

Filiz Taçbaş, belediye başkanlığı için aday adayı oldu Oyuncu Filiz Taçbaş, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı Habertürk Giriş: 07.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:58 facebook

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'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılma arzusunu sürdürüyor.

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Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan ancak bu talebi gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, bu kez de belediye başkanlığı için kolları sıvadı.