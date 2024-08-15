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        Haberler Magazin Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri için 2023-2024 adayları açıklandı

        Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri için 2023-2024 adayları açıklandı

        Sinema ve dizi sektörünün 2023-2024 sezonundaki başarılı isimleri 'FİLM-SAN Ödül Töreni' ile onurlandırılacak. 32 kategoride ödüllerin verileceği törende yarışacak olan adayların isimleri belirlendi. Sanat camiasını bir araya getirecek olan törende iki usta isim; Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan'a da 'Onur Ödülü' verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:04
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        Adaylar açıklandı
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        Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı, 49 yıl sonra ilk kez düzenleyeceği ödül töreni ile sinema ve dizi sektörünün 2023-2024 sezonundaki başarılı isimlerini onurlandıracak.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan FİLM-SAN Ödül Töreni sanat camiasını bir araya getirecek. 9 Eylül 2024 Pazartesi günü Harbiye (CRR) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek törende 32 kategoride ödüller verilecek. Jüri tarafından her kategori için belirlenen beşer aday açıklandı.

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        FİLMSAN ONUR ÖDÜLLERİ HÜLYA KOÇYİĞİT VE SERDAR GÖKHAN'A VERİLECEK

        Sunuculuğunu Meral Konrat ve Kıvanç Terzioğlu'nun üstleneceği gecede ödül alacak isimleri; Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu’dan oluşan jüri belirledi. 1975'ten bu yana çalışmalar yürüten Film-San'ın ilk kez düzenleyeceği törende, iki usta isim; Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan 'Onur Ödülü ile onurlandırılacak. 1975 yılında kurulan Film-San Vakfı'nın ilk başkanı olan Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülünü Film-San Vakfı'nın son dönem Başkanı Oyuncu Engin Çağlar takdim edecek

        FİLMSAN 2023-2024 SİNEMA DİZİ ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

        FİLMSAN DİZİ ÖDÜLLERİ

        En İyi Dizi Kurgu Adayları

        1-) Kuruluş Osman/Yarkın San

        2-) Yargı/Serdar Çakular

        3-) Teşkilat/Ercan Cebeci

        4-) Kızıl Goncalar/Tunçer Şengün

        5-) Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi/İlker Ezgün

        En İyi Dizi Müzik Adayları

        1-) Aile/Toygar Işıklı

        2-) Bahar/Aytekin Ataş

        3-) Kızılcık Şerbeti/Serkan Ölçer, Ece Ölçer

        4-) Kuruluş Osman/Alpay Gültekin, Zeynep Alasya

        5-) Yalı Çapkını/Güldiyar Tanrıdağlı

        En İyi Dizi Senarist Adaylar

        1-) Kızıl Goncalar/ ükrü Necati Şahin, Melih Özyılmaz, Deniz Gürlek

        2-) Kızılcık Şerbeti/Melis Civelek, Zeynep Gür

        3-) İnci Taneleri/Yılmaz Erdoğan

        4-) Yargı/Sema Ergenekon

        5-) Yalı Çapkını/Mehmet Barış Günger

        En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni Adaylar

        1-) Kızıl Goncalar/Ercan Özkan (GYD)

        2-) Kuruluş Osma /Efe Kubilay

        3-) Kızılcık Şerbeti/Gökhan Nuh

        4-) Gönül Dağı/Müslüm Şahin

        5-) Teşkilat/Cihan Yeşiltarla

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        En İyi Dizi Yönetmen Adaylar

        1-) Kızılcık Şerbeti/Ketche 'Hakan Kırvavaç'

        2-) Ömer/Cem Karcı

        3-) Kızıl Goncalar/Ömür Atay ve Özgür Sevimli

        4-) Teşkilat/Burak Arlıer

        5-) Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi/Sedat İnci

        En İyi Dizi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu Adayları

        1-) Yalı Çapkını/Diren Polatoğulları

        2-) Kızıl Goncalar/Erkan Avcı

        3-) Taş Kağıt Makas/Burak Yörük

        4-) Ömer/Barış Falay

        5-) Yargı/Uğur Polat

        En İyi Dizi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu Adayları

        1-) Safir/Nur Yazar

        2-) Bahar/Hatice Aslan

        3-) Şahane Hayatım/Sumru Yavrucuk

        4-) Kızıl Goncalar/Hasna Güneş

        5-) Esaret /Melahat Abbasova

        En İyi Dizi Erkek Oyuncu Adayları

        1-) Aile/Kıvanç Tatlıtuğ

        2-) Yalı Çapkını/Mert Ramazan Demir

        3-) Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi/Uğur Güneş

        4-) Yargı/Kaan Urgancıoğlu

        5-) Kızıl Goncalar/Mert Yazıcıoğlu

        En İyi Dizi Kadın Oyuncu Adayları

        1-) Aile/Serenay Sarıkaya

        2-) Yalı Çapkını/Afra Saraçoğlu

        3-) Bahar/Demet Evgar

        4-) İnci Taneleri/Hazar Ergüçlü

        5-) Yargı/Pınar Deniz

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        En İyi Dizi Adaylar

        1-) Star Tv/Yalı Çapkını

        2-) Now/Kızıl Goncalar

        3-) Show Tv/Kızılcık Şerbeti

        4-) Kanal D/İnci Taneleri

        5-) Kanal D/Yargı

        FİLMSAN UMUT VERENLER ÖDÜLLERİ

        Umut Veren Erkek Oyuncu Adayları

        1-) Yabani/Ramiz Mullamusa

        2-) Bahar/Demirhan Demircioğlu

        3-) Safir/Efe Taşdelen

        4-) Esaret/Ali Yağız Durmuş

        5-) Bahar/Devrim Kabacaoğlu

        Umut Veren Kadın Oyuncu Adayları

        1-) Kızıl Goncalar/Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz

        2-) İnci Taneleri/Ülkü Hilal Çiftçi

        3-) Yabani/Rojbin Erden

        4-) Yargı/Tuğçe Duman Ekrenaz

        5-) Kızılcık Şerbeti/ Elif İşçi

        FİLMSAN DİGİTAL ÖDÜLLERİ

        En İyi Digital Sinema Filmi Adayları

        1-) İstanbul İçin Son Çağrı

        2-) Sen Yaşamaya Bak

        3-) Aşkın Kıyameti

        4-) Kül

        5-) Erşan Kuneri

        En İyi Digital Sinema Erkek Oyuncu Adayları

        1-)Kül/Mehmet Günsür

        2-) Kül/Yıldıray Şahinler

        3-) İstanbul İçin Son Çağrı/Kıvanç Tatlıtuğ

        4-) Sen Yaşamaya Bak/Kaan Urgancıoğlu

        5-) Erşan Kuneri/ Cem Yılmaz

        En İyi Digital Sinema Kadın Oyuncu Adayları

        1-) Fatma/Burcu Biricik

        2-) İstanbul İçin Son Çağrı/Beren Saat

        3-) Kül/Gökçe Eyüboğlu

        4-) Kül/Funda Eryiğit

        5-) Erşan Kuneri/Ezgi Mola & Merve Dizdar

        En İyi Digital Dizi Adayları

        1-) Kulüp

        2-) Terzi

        3-) Kuş Uçuşu

        4-) Kimler Geldi Kimler Geçti

        5-) Aktris

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        Digital En İyi Dizi Erkek Oyuncu Adaylar

        1-) Aktris /Uraz Kaygılaroğlu

        2-) Kulüp/Salih Bademci

        3-) Terzi/Çağatay Ulusoy & Salih Bademci

        4-) Kimler Geldi Kimler Geçti/Metin Akdülger

        5-) Kuş Uçusu/İbrahim Çelikkol

        Digital En İyi Dizi Kadın Oyuncu Adaylar

        1-) Disney Aktris/Pınar Deniz

        2-) Kuş Uçusu/Birce Akalay & Miray Daner

        3-) Kulüp/Gökçe Bahadır

        4-) Kimler Geldi Kimler Geçti/Serenay Sarıkaya

        5-) Kaçış/İrem Helvacıoğlu

        SİNEMA ÖDÜLLERİ

        En İyi Kurgu Adaylar

        1-) Kuru Otlar Üstüne/Oğuz Atabaş & Nuri Bilge Ceylan

        2-) Son Akşam Yemeği/Lewq

        3-) Lohusa/Neslihan Kuş

        4-) Cadı/Ömer Günüvar

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Ruşen Dağhan & Zeki Öztürk

        En İyi Müzik Adaylar

        1-) Kuru Otlar Üstüne/Philip Timofeyev

        2-) Son Akşam Yemeği/Mustafa Yazıcıoğlu

        3-) Lohusa/Ömer Özgür & Jıngle Jungle

        4-) Cadı/Ercüment Orkut & Cem Tuncer & Sabiha Khujaeva

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Batu Şener

        En İyi Senarist Adaylar

        1-) Kuru Otlar Üstüne/Nuri Bilge Ceylan & Ebru Ceylan & Akın Aksu

        2-) Son Akşam Yemeği/Ayla Hacıoğulları & Vilmer Özçınar

        3-) Lohusa/Gupse Özay

        4-) Cadı/Erman Bostan

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Necati Şahin

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        En İyi Görüntü Yönetmeni Adaylar

        1-) Kuru Otlar Üstüne/Cevahir Şahin & Kürşat Üresin

        2-) Son Akşam Yemeği/Veli Kuzlu

        3-) Lohusa/Burak Kanbir

        4-) Cadı/Şafak Ildız

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Torben Forsberg

        En İyi Yönetmen Adaylar

        1-)Kuru Otlar Üstüne/Nuri Bilge Ceylan

        2-) Son Akşam Yemeği/Levent Onan

        3-) Lohusa/Kıvanç Baruönü

        4-) Cadı/Erman Bostan

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Mehmet Ada Öztekin

        En İyi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu Adaylar

        1-) Kuru Otlar Üstüne/Erdem Şenocak

        2-) Son Akşam Yemeği/Necip Memili

        3-) Lohusa/Cihan Albayrak

        4-) Cadı/Cengiz Orhonlu

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Sarp Akkaya

        En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu Adaylar

        1-) Kuru Otlar Üstüne/Ece Bağcı

        2-) Son Akşam Yemeği/Yasemin Conka

        3-) Lohusa/Hazal Türesan

        4-) Cadı/Süreyya Kilimci

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Esra Bilgiç

        En İyi Erkek Oyuncu Adaylar

        1-) Kuru Otlar Üstüne/Deniz Celiloğlu

        2-) Son Akşam Yemeği/Onur Tuna

        3-) Lohusa/Onur Gürçay

        4-) Cadı/Furkan Andıç

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Aras Bulut İynemli

        En İyi Kadın Oyuncu Adaylar

        1-) Kuru Otlar Üstüne/Merve Dizdar

        2-) Son Akşam Yemeği/Pelin Akil

        3-) Lohusa/Gupse Özay

        4-) Cadı/Buse Meral

        5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Songül Öden

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        #Film-San
        #Hülya Koçyiğit
        #serdar gökhan
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