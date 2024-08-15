Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri için 2023-2024 adayları açıklandı

Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı, 49 yıl sonra ilk kez düzenleyeceği ödül töreni ile sinema ve dizi sektörünün 2023-2024 sezonundaki başarılı isimlerini onurlandıracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan FİLM-SAN Ödül Töreni sanat camiasını bir araya getirecek. 9 Eylül 2024 Pazartesi günü Harbiye (CRR) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek törende 32 kategoride ödüller verilecek. Jüri tarafından her kategori için belirlenen beşer aday açıklandı.