Buraların çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması için herkes elinden geleni yapıyor. Tarihi mekanların kurtarılmasına yönelik çalışıyoruz. İnşallah tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan yerlerimizi el birliği ile yeniden dizayn edeceğiz."