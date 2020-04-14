Filyasyon nedir? Filyasyon ne anlama geliyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir" dedi. İşte, Filyasyon yöntemi hakkında bilgiler...

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

FİLYASYON YÖNETMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.