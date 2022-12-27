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FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda geri sayım başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-12 Mart tarihlerinde Kayseri Erciyes'te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı.

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda geri sayım başladı
AA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-12 Mart tarihlerinde Kayseri Erciyes'te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul Feriye Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Yönetim Kurulu üyeleri, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve davetliler katıldı.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, uluslararası anlamda önemli bir organizasyonu gerçekleştirecek olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Federasyon olarak gerçekleştirdikleri her organizasyonun gençliğe ve etkinliğin gerçekleştirileceği lokasyona katkısını göz önünde bulundurduklarının altını çizen Uçar, şu ifadeleri kullandı.

"Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na aday olurken, 'Ülkemizde bu organizasyonu nerede yapabiliriz?' diye birbirimize sorarken, çok fazla kapı dolaşmadık. Bizim kendisinden çok şey öğrendiğimiz bir valimiz vardı. İnsanlara güvenmeyi, ekip olarak iyi sonuç çıkarmayı Afyon'daki görev süresi boyunca kendisinden öğrendik. Valimiz bizi, belediye başkanımıza götürdü. Ondan da takip ve intaç diye çok önemli bir hayat dersi aldık. Bu dersten sonra çalışmak üzerimize vazife oldu. Gururla söylüyorum ki Cumhurbaşkanlığı himayesine layık bir organizasyonu almış olduk. Dünyanın en popüler, en önemli sporcuları Kayseri'ye gelecek. 1,2 milyarın üzerinde motorsporusevere bu organizasyonu anlatmış olacağız. Bu organizasyonun boyutları başka bir pencere açacak. İnşallah ülkemize, gençliğimize, sporumuza ve ülke tanıtımına yararlı bir organizasyon gerçekleştirmiş olacağız."

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "2005 Erciyes için dönüm noktası oldu. Kayseri sınırlarına dahil edilmesiyle büyük bir dönüşüm başladı. 2011'den bu yana Erciyes'te büyük işler yaptık. Alpler'de ne varsa, aynısını yaptık. Erciyes'te dünyada ses getirecek bir organizasyonda buluşacağımız için mutluyuz. Erciyes'imizin hem bölge hem dünya insanlarına fayda sağlaması için projeler yürüttük. Dünyanın birçok yerinden yabancı misafir ağırlıyoruz. Yabancı turistler açısından cezbedici noktalar var. Kar voleybolu, snowboard Avrupa kupaları ve Dünya şampiyonaları yaptık. Biz, böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. TMF'ye teşekkür ediyoruz. Mart ayında düzenlenecek organizasyonu da keyifle bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükkılıç: "100'e yakın canlı yayınla bu şehir, bu ülke tanıtılacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve endüstri merkezi olmasının yanı sıra turizmde de çok önemli aşama kaydettiğini vurgulayarak, "Elbette bunun amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi. Buradaki emekleri nedeniyle önceki belediye başkanımız ve bakanımız Mehmet Özhaseki'yi anmadan geçemeyeceğim. Sporun merkezi olma yolunda yaptığımız projelerle, sadece kış sporlarına özgü değil, yazın da otellerimizin dolu kalmasıyla oralardan yararlanılmasını sağlamaktayız. 100'e yakın canlı yayınla bu şehir, bu ülke tanıtılacak. Emeği geçenleri kutluyorum. İnşallah 1,5 milyon nüfusuyla bir cazibe merkezi olan Kayseri'nin hep olumlu anılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise organizasyonun Kayseri'nin tanıtımı için büyük önem taşıdığını aktararak, şu görüşlerini paylaştı:

"Kayseri farklı bir şehir. Kayseri denilince herkesin aklına önce ticaret gelir. Fıkraları bile öyledir. Kayseri bir sanayi şehri. Türkiye'nin ihracatına büyük katkısı var. Anadolu'da ağacın olmadığı bir yerde mobilya ihracatında yer alan bir şehir. Kayseri aynı zamanda bir turizm şehri. Bu turizmin en önemli aktörü de Erciyes. Türkiye'nin en uzun kayak pisti Erciyes’te. Planlaması çok iyi yapılmış, yapısal manada da gözü bozacak bir yapının olmadığı bir yer. Burayı böyle bir hale getirmek için büyük emekler verilmiş. Şampiyonanın burada yapılmasını daha çok büyükşehir sağladı. Bunu tanıtmak için başından itibaren büyük çaba var. Avrupa'dakilerle kıyasladığımızda biraz daha alacağımız yol var. Bizim tanıtım noktasında yol almamız gerektiğini değerlendirdik. Özellikle TMF Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Böyle bir şampiyonanın Kayseri'de olması tanıtım için büyük etki yapacak. Dünya televizyonlarının yayınlanacağı yarışmaya ev sahibi yapacağımız için heyecanlıyız."

Basın toplantısı, fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle sona erdi.

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