Burak Sancaktar

ONUR BAY

Sancaktar Ailesi’nin problemli çocuğudur. Başına buyruk ve dürtüseldir. Burak, hayata ve ailesine karşı öfkelidir. Hatta bu öfke yer yer kontrolsüz bir seviyeye ulaşır. Alaycı ve uçlarda yaşayan biridir. Her an ne yapacağı belli olmayan, fevri biridir. Adeta yaydan çıkan bir ok gibi olan Burak; geri dönüşü olmayan sözleri, hareketleri ile Sancaktar Ailesi’nin başını belaya sokmak için hazır bekler. Burak abisinden korkar, annesine ise uzaktır.

Burak Sancaktar’ın aile içinde gerçekten sevdiği ve önem verdiği tek kişi, ikizi Cemre’dir.