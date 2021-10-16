SON YAZ YENİ SEZON KONUSU

Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Sare Akay, Son Yaz evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

Bir istihbarat çalışanı olan Sare Akay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim artık eski Selim’dir; ne Akgün eski Akgün… ne de Yağmur eski Yağmur… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.