Finalistler belirlendi

Sabancı Vakfı'nın 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın dördüncü yılında finalistler belli oldu. Bu yıl 'Dijital Yalnızlık' temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 4'üncü Kısa Film Yarışması'na 490 filmle rekor başvuru gerçekleşti. Ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde (www.kisafilmuzunetki.org) duyuruldu.

Finale kalan 13 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek.

Ödüller 15 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Yarışmanın birincisi 20 bin ₺, ikincisi 15 bin ₺ ve üçüncüsü 10 bin ₺ ile ödüllendirilecek.

FİNALE KALAN FİLMLER ve YÖNETMENLERİ

Aklınızdaki Cennet: Sıla Ünlü

Bul Beni: Elif Reis

Dijital Pizza: Veysel Aslan

Egemen Oyunda: Ali Osman Taşlı

EtikeT: Sinan Salaz

Geyik: Deniz Altun

Girdap: Cüneyt Işık

Kabuk: Behrouz Alami

Nasıl Bilirdiniz?: Ayşenur Erdoğan Gökçe

Oralet: Ali Çelik

Parti: Efe Can Yıldız

Weltshmerz: Can Özmen

Zeytin Çekirdeği: Çetin Öncü