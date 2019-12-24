Finalistler belirlendi

Sabancı Vakfı'nın 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın dördüncü yılında finalistler belli oldu. Bu yıl 'Dijital Yalnızlık' temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 4'üncü Kısa Film Yarışması'na 490 filmle rekor başvuru gerçekleşti. Ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde (www.kisafilmuzunetki.org) duyuruldu.
Finale kalan 13 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek.
Ödüller 15 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Yarışmanın birincisi 20 bin ₺, ikincisi 15 bin ₺ ve üçüncüsü 10 bin ₺ ile ödüllendirilecek.
FİNALE KALAN FİLMLER ve YÖNETMENLERİ
Aklınızdaki Cennet: Sıla Ünlü
Bul Beni: Elif Reis
Dijital Pizza: Veysel Aslan
Egemen Oyunda: Ali Osman Taşlı
EtikeT: Sinan Salaz
Geyik: Deniz Altun
Girdap: Cüneyt Işık
Kabuk: Behrouz Alami
Nasıl Bilirdiniz?: Ayşenur Erdoğan Gökçe
Oralet: Ali Çelik
Parti: Efe Can Yıldız
Weltshmerz: Can Özmen
Zeytin Çekirdeği: Çetin Öncü
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