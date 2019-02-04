Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Kasım 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.



Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, kasımda bir önceki aya göre 780 milyon dolar azalarak 117 milyar 515 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 265 milyon dolar düşüşle 320 milyar 659 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 639

milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 729 milyon dolar ve 61 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat

borçları sırasıyla 826 milyon dolar ve 59 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 620 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli

krediler bir önceki aya göre 475 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 301 milyon

dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 206 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 766 milyon dolar arttı.

Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde kısa vadeli varlıkları 93 milyar 860 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükleri 87 milyar 261 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 6 milyar 599 milyon dolar düzeyinde gerçekleşerek Ekim 2018 dönemine göre 1 milyar 110 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.