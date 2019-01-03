Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, ekimde bir önceki aya göre 3 milyar 327 milyon dolar artarak 117 milyar 733 milyon dolar, döviz yükümlülükleri ise 2 milyar 395 milyon dolar düşüşle 321 milyar 94 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı bir önceki aya göre 5 milyar 722 milyon dolar azalışla 203 milyar 361 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 132 milyon dolar, 1 milyar 21 milyon dolar ve 215 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 100 milyon dolar, 1 milyar 9 milyon dolar ve 286 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ekim 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2018 dönemine göre 165 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 265 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 716 milyon dolar, uzun vadeli krediler 579 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 140 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 87 milyar 204 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 6 milyar 936 milyon dolar gerçekleşerek, Eylül 2018 dönemine göre 3 milyar 663 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.





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