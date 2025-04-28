Finansal müjdeler art arda geliyor

Sermaye artırımına giderek Bankalar Birliği'nden çıkmak için önemli bir adım atan Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın seçim sürecindeki vaatlerinden olan gayrimenkul projesini de gerçekleştirme yolunda.

Bankalar Birliği anlaşmasından 4.3 milyar TL’lik ödeme yaparak ayrılacak olan siyah-beyazlılar, böylece 50 milyon dolar civarındaki faiz yükünden de kurtulacak.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve kurmayları diğer önemli proje olan gayrimenkul projesiyle ise borç yükünü iyice hafifletmek istiyor.

Başkan Adalı'nın kısa süre içinde duyurmaya hazırlandığı proje için izinler başta olmak üzere önemli mesafe kat edilirken 150-200 milyon dolar civarında gelir bekleniyor.

Siyah-beyazlıların İstanbul Havalimanı yakınlarında farklı bir gayrimenkul projesi için de ön hazırlığı sürüyor.

Beşiktaş, 15 milyar TL’yi aşan borcu kontrol altına alıp transfer çalışmalarına odaklanacak.