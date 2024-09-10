Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.668,60 %-0,32
        DOLAR 34,0378 %-0,08
        EURO 37,5374 %-0,24
        GRAM ALTIN 2.742,04 %-0,06
        FAİZ 42,19 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 30,85 %-0,68
        BITCOIN 56.813,00 %-0,37
        GBP/TRY 44,4623 %-0,26
        EUR/USD 1,1019 %-0,14
        BRENT 69,38 %-3,42
        ÇEYREK ALTIN 4.483,23 %-0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Finansbank' tarih oluyor - İş-Yaşam Haberleri

        'Finansbank' tarih oluyor

        QNB Finansbank, unvan değişikliğine gidiyor. Banka, unvanını 'QNB Bank' olarak değiştirmeyi genel kurulda oylamaya sunma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Finansbank' tarih oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin en ünlü ve köklü bankaları arasında yer alan QNB Finansbank’ın ismi değişiyor. QNB Finansbank, unvanını 'QNB Bank' olarak değiştirmeyi genel kurulda oylamaya sunma kararı aldı.

        KAP'A BİLDİRİLDİ

        Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bankanın genel kurul gündemlerinden biri de unvan değişikliği olacak.

        Banka yönetim kurulu, gündem başlıklarını 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda görüşecek.

        Finansbank markasının tarihi 1980'li yılların ikinci yarısına kadar uzanıyor. Finansbank, Hüsnü Özyeğin liderliğinde 100 ortakla 1987 yılında faaliyetlerine başlamıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!