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Finlandiya ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladı

Finlandiya Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Finlandiya, Alman ve Portekiz gemilerinin Helsinki limanına yanaştı. Böylece Finlandiya, bir ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladı.

Finlandiya ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladı
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AA

Finlandiya, Alman ve Portekiz gemilerinin sembolik olarak Helsinki limanına yanaşmasıyla bir ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladığını duyurdu.

Finlandiya Donanmasından yapılan açıklamada, Almanya'nın FGS Mecklenburg-Vorpommern ve Portekiz'in NRP Bartolomeu Dias fırkateyninin, 16 Nisan'a kadar başkent Helsinki'de demirli kalacağı bildirildi.

Gemiler, Helsinki'ye yanaşmadan önce Finlandiya Kıyı Filosu tarafından Finlandiya Körfezi'nde üç Fin gemisiyle birlikte düzenlenen tatbikata katıldı.

Böylece Finlandiya, bir ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladı.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olarak resmen İttifak'a katılmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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