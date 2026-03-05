Canlı
        Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin verecek

        Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin verecek

        Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, ülkede 1980'den beri yürürlükte olan nükleer silah yasağını gevşeterek nükleer silah ithalatına izin vermeyi planladıklarını duyurdu

        Giriş: 05.03.2026 - 23:19
        Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin verecek

        Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen, başkent Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla yaşanan gelişmeler sonucu dünyada güvenlik durumunun endişe verici olduğunu belirtti.

        Finlandiya'da 1980'den bu yana nükleer silah yasağı bulunduğunu hatırlatan Hakkanen, "Bu yasağı gevşeterek Finlandiya'ya nükleer silah ithalatına izin vermeyi planlıyoruz. Ancak bu durum sadece Finlandiya'nın askeri savunma durumu ile ilgili olacak. Başka nedenlerle Finlandiya'ya nükleer silah getirilmesi yasak olmaya devam edecek." dedi.

        Hakkanen, nükleer silahların ülkeye nasıl getirileceğine ilişkin bilgi vermezken "Finlandiya'nın amacı nükleeri kalıcı bir şekilde ülkede barındırmak değildir." diye konuştu.

        Bu arada, Finlandiya'daki muhalefet partileri nükleer silah ithalatına ilişkin atılacak adımlara karşı olduklarını belirtti.

        Ülkede yayın yapan YLE haber ajansı ise hükümetin nükleer silah planlamasını meclis üyeleriyle görüşerek yaz aylarında yasal değişikliklerin yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

