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Finlandiya temmuzdan önce NATO üyesi olmayı umuyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Helsinki'de görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Marin, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde tamamlanmış olmasını umduğunu dile getirdi

Finlandiya temmuzdan önce NATO üyesi olmayı umuyor
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AA

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyelik sürecinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde tamamlanmış olmasını ümit ettiğini söyledi.

Sanna Marin ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Foto: AP
Foto: AP

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ne zaman mümkün olacağına yönelik beklentisi sorulan Marin, üyelik için birlikte başvuru yaptıkları İsveç ile birlikte tüm kriterleri karşıladıklarını ve üye olmayı beklediklerini belirtti.

"Şu anda üye olmayı ümit ederdik ama hala bekliyoruz." diyen Marin, NATO'nun açık kapı politikası ve ittifakın güvenilirliğinin de söz konusu olduğunu ifade etti.

Marin, "Üyelik durumu şu anda Türkiye ve Macaristan'a bağlı. Bu ülkelerin kendi süreçlerinin çok geç olmadan tamamlanmasını bekliyoruz. Yazın Vilnius'da yapılacak zirve toplantısından önce olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Foto: AA
Foto: AA

Macaristan'ın onay süreciyle ilgili bir gecikmeden haberdar olup olmadığı, bir engel bekleyip beklemediği sorulan Marin, şunları dile getirdi:

"Macaristan'ın özel bir ihtiyacı olup olmadığı konusunda haberim yok. Başından beri Finlandiya'nın veya İsveç'in üyeliği hakkında bir sorun olmadığını, onaylayacaklarını söylediler. Kendi süreçleri ve takvimleri var. Biz bunu bekliyoruz. Macaristan Başbakanı Victor Orban ile birçok kez konuştum. Son görüşmemizde de takvimleri olduğunu, onaylayacaklarını söyledi. Üyelik başvurumuzla ilgili bir kez bile bir şarttan söz etmediler. Tam tersine onay vereceklerini ama bunun biraz zaman alacağını söylediler."

STOLTENBERG: KESİN TARİH VEREMEM

Foto: AA
Foto: AA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de üyeliklerin ne zaman mümkün olabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, kararın ayrı ayrı 30 NATO müttefikinin meclislerine ait olduğunu, 28 ülkenin onay verdiğini, Türkiye ve Macaristan'ın onayının beklendiğini hatırlattı.

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiklerini, artık üyeliklerine onay vermenin zamanı geldiğini ifade eden Stoltenberg, bunu Türkiye'de geçen hafta görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiğini, bu doğrultuda 9 Mart'ta Brüksel'de üç ülkenin bir araya geleceğini aktardı.

Stoltenberg, üyeliğin hem İsveç ve Finlandiya için hem de NATO için iyi olacağını dile getirerek, "Kesin bir tarih veremem ancak bunu mümkün kılmak için çok çalışıyoruz." dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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