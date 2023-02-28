Finlandiya temmuzdan önce NATO üyesi olmayı umuyor

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Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ne zaman mümkün olacağına yönelik beklentisi sorulan Marin, üyelik için birlikte başvuru yaptıkları İsveç ile birlikte tüm kriterleri karşıladıklarını ve üye olmayı beklediklerini belirtti.

"Şu anda üye olmayı ümit ederdik ama hala bekliyoruz." diyen Marin, NATO'nun açık kapı politikası ve ittifakın güvenilirliğinin de söz konusu olduğunu ifade etti.

Marin, "Üyelik durumu şu anda Türkiye ve Macaristan'a bağlı. Bu ülkelerin kendi süreçlerinin çok geç olmadan tamamlanmasını bekliyoruz. Yazın Vilnius'da yapılacak zirve toplantısından önce olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.