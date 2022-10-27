Fiorentina Başakşehir maçı canlı yayın!

Bu yıl Sivasspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde başarıyla temsil eden Başakşehir, bu akşam grubundaki 5. maçında köklü İtalyan ekibi Fiorentina karşısında 3 puan arıyor. İşte, zorlu maçın saati, yayıncı kuruluşu ve Başakşehir'in muhtemel 11'i...