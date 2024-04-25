FIPRA yıllık toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor

StaminaPA FIPRA’nın Türkiye’deki tek temsicisi olan StaminaPA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Emil, 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında kurumun network toplantısının İstanbul’da yapılacağını belirtti. Toplantılara FIPRA uluslararası network temsilcilerinin yanı sıra Türk iş dünyasının temsilcileri de katılımda bulunacak.

FIPRA, 56 ülkede yer alan temsilcilikleriyle, müşteri portföylerinde yer alan, çok çeşitli sektörlerde çalışan şirketlerin global ve ülkesel düzeyde faaliyetleri, paydaş ilişkileri ve yatırım kararları için danışmanlık veriyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada söz konusu etkinliğin Türkiye'nin yatırım yeri olarak tanıtılmasına katkıda bulunacağı, yurt dışında yatırım yapmak isteyen Türk şirketleri için de önemli bir kanal oluşturabileceği belirtildi.

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KÜRESEL EKONOMİ KONUŞULACAK

FIPRA Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Okyanus bölgelerinde faaliyette bulunan 56 ülke temsilcisinin oluşturduğu bir networke sahip olup, Brüksel ve Londra’daki ofisleriyle çalışmalarını yürütüyor.

FIPRA aynı zamanda EPACA (Avrupa Kamu İlişkileri Danışmanlar Birliği) ve EPO (Avrupa Politika Merkezi) üyesi.