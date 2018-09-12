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Fırında balık nasıl pişirilir? Fırında balık tarifi…

Balık A, B1, B2, ve D vitaminin yanı sıra OMEGA 3 açısından zengin olduğu için haftada 2 kez tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Balığı fırında pişirmek de tüm bu faydalardan yararlanmak anlamına gelir. Zihinsel ve fiziksel güç kaynağı olan balığı fırında yaparken yemeğinize birkaç taze bitki ile aroma verebilirsiniz. İşte püf noktaları ile fırında balık tarifi…

12.09.2018 - 00:45 | Güncelleme:

Fırında balık yaparken ilk adım güzel balık satın almak. Taze balığın dondurulmuş balıktan çok daha lezzetli olduğunu unutmayın. Bu nedenle her balığı mevsiminde yemek gerekiyor. Ancak palamut balığı bu konuda bir istisna. Her mevsim tüketilebilen nefis tadı ile sizi de cezbedebilir. Peki fırında balık nasıl pişirilir? İşte adım adım fırında balık tarifi…

FIRINDA BALIK TARİFİ

Fırında balık malzemeleri;

4 adet orta boy palamut balığı
1 adet orta boy kuru soğan
8 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limon
2-3 dal defne yaprağı ya da biberiye
2-3 dal taze kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

 

Fırında balık nasıl yapılır?

Palamut balıklarınızı kılçıklarından ayırın. İçlerini temizleyip su da yıkayın. Suyunu süzdükten sonra kurulayın. Soğanı soyup ince halkalar halinde dilimleyin. Zeytinyağı, tuz, karabiber, taze kekiği karıştırıp balıklarınızı güzelce bulayın ve beklemeye alın. Balığınız bu sosla bütünleşmeli Yaklaşık yarım saat yeterli olacaktır. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin, üzerine biberiyelerinizi koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Limonunuzu dilimleyin pişen balığın üzerine koyarak servis edin. Afiyet olsun…

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