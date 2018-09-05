Omega-3 balık yağı hem dokosaheksaenoik asit (DHA) hem de eikosapentaenoik asit (EPA) içerir. Omega-3 yağ asitleri, kalp hastalığını önlemede ve yönetmede önemli olan temel besinlerdir.Peki balık yağının faydaları nelerdir?

BALIK YAĞI NEDİR?

Balık yağı, balık dokusundan alınan yağdır. Genellikle ringa balığı, ton balığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıkların gövdesinden ya da karaciğerinden elde edilebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftada 1-2 porsiyon balık yemeyi öneriyor. Bunun nedeni, balıklardaki omega-3 yağ asitlerinin, bir dizi hastalığa karşı korunmaya yardımcı olmak dahil olmak üzere birçok sağlık yararı sağlamasıdır. Ancak haftada 1-2 porsiyon balık yemiyorsanız, balık yağı takviyeleri yeterli miktarda omega-3 almanıza yardımcı olabilir.

Balık yağının yaklaşık % 30'u omega-3'lerden oluşurken, kalan % 70'i diğer yağlardan oluşur. Ayrıca, işlenmemiş balık yağı bazı A ve D vitamini içerir.

Balık yağında bulunan omega-3 türlerinin bazı bitki kaynaklarında bulunan omega-3'lerden daha fazla sağlık yararına sahip olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Balık yağındaki ana omega-3'ler, eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosahekzaenoik asit (DHA) iken, bitki kaynaklarındaki omega-3 esas olarak alfa-linolenik asittir (ALA).

ALA önemli bir esansiyel yağ asidi olmasına rağmen, EPA ve DHA'nın birçok sağlık yararı vardır.

BALIK YAĞININ FAYDALARI

İşte bilimsel olarak kanıtlanmış en iyi balık yağı faydalarından bazıları...

Kalp sağlığını korur

Kalp hastalığı dünya çapında ölümlerin önde gelen nedenidir. Çalışmalar, çok fazla balık tüketen insanların daha düşük kalp hastalığı oranlarına sahip olduklarını göstermiştir.

Çoklu skleroz (MS) hastalarına yardımcıdır

Balık yağlarının beyin ve sinir sistemi üzerindeki koruyucu etkilerinden dolayı çoklu skleroz (MS) hastalarına yardımcı olduğu söylenir.

Prostat kanseri

Bir çalışmada, düşük yağlı bir diyetin yanı sıra balık yağlarının da prostat kanseri gelişme riskini azaltabileceği bulunmuştur.

Doğum sonrası depresyon

Hamilelik sırasında tüketilen balık yağları, doğum sonrası depresyon riskini azaltabilir. Araştırmacılar, haftada iki veya üç kez yüksek seviyede omega ile balık yemenin faydalı olabileceğini önermektedir. Protein ve mineraller sağladıklarından, besin kaynakları takviye yerine tavsiye edilir.

Ruh sağlığı yararları

2007 yılında yürütülen 8 haftalık bir pilot çalışma, balık yağlarının davranış problemleri olan gençlere, özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanlara (DEHB) yardımcı olabileceğini göstermiştir. Çalışma, günde 8 ila 16 gram (g), EPA ve DHA tüketen çocukların, ebeveynleri ve onlarla çalışan psikiyatristler tarafından yapılan değerlendirmelerde, davranışlarında önemli gelişmeler olduğunu göstermiştir.

Belleğe faydaları

Omega-3 yağ asidi alımı, yapılan bir araştırmaya göre, sağlıklı genç yetişkinlerde çalışma belleğinin geliştirilmesinde yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, başka bir çalışma da, yüksek düzeylerde omega-3'ün yaşlı kadınlarda bilişsel gerilemeyi engellemediğini göstermiştir.

Alzheimer hastalığı

Uzun yıllar boyunca, düzenli balık yağı tüketiminin Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabileceği düşünülmüştür. Bununla birlikte, 2010 yılında yapılan büyük bir araştırmada, balık yağlarının Alzheimer'i önleme konusunda bir plasebodan daha iyi olmadığı bulunmuştur. Bu arada, 2007 yılında yapılan bir araştıma sonuçlarına göre balık, omega-3 yağları, meyve ve sebzelerdeki yüksek diyetin demans ve Alzheimer riskini azalttığı bildirilmiştir.

Görme kaybı

Balık yağındaki dokosahekzaenoik asitin (DHA) yeterli miktarda tüketiminin insanları yaşa bağlı görme kaybından koruduğu anlaşıldı.

Epilepsi

Nöroloji, Nöroşirürji ve Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan bir 2014 araştırması, epilepsi hastalarının her gün düşük dozda omega-3 balık yağı tüketmeleri durumunda daha az nöbet geçirebileceğini iddia etmektedir.

Şizofreni ve psikotik bozukluklar

Balık yağında bulunan Omega-3 yağ asitleri psikoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Omega-3 takviyeleriyle yapılan 12 haftalık bir çalışma, psikotik bozuklukların gelişme riskinin önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur.

OMEGA 3 YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER

Omega-3 yağlarının tek besin kaynağı balık değildir. Omega-3 yağ asitlerinin diğer hayvansal kaynağı yumurtadır. Omega-3 için balık yağına alternatifler ise şunlardır:

- Keten

- Kenevir tohumu

- Perilla yağı

- Spirulina

- Ceviz

- Chia tohumları

- Turp

- Taze fesleğen

- Ispanak gibi yapraklı koyu yeşil sebzeler

- Kurutulmuş tarhun

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