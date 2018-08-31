“Zeytinyağının en çok yetiştirildiği ve tüketildiği Akdeniz kökenli insanlar, kalp damar hastalıkları söz konusu olduğunda dünyadaki en düşük ölüm oranlarına sahiptir.”

ZEYTİNYAĞININ BAŞLICA FAYDALARI...

Zeytinyağının sağlığa yararları arasında kolon ve meme kanseri, diyabet, kalp problemleri, artrit ve yüksek kolesterol tedavisi sayılabilir. Ayrıca kilo kaybına yardımcı olur, metabolizmayı iyileştirir, sindirimi ve yaşlanmayı önler. Birçok mutfak preparatları için temel bir maddedir ve aynı zamanda çeşitli tıbbi amaçlara hizmet eder.

Tekli doymamış yağlar bakımından zengin olduğundan kanımızdaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Sızma zeytinyağı çeşidi, en yüksek seviyede antioksidan polifenoller ve oleik asit içerir. Bu nedenle diğer bitkisel yağlara kıyasla daha sağlıklı bir seçenektir.

Bununla birlikte, aynı zamanda birçok kalori içerir, bu yüzden en iyi sağlık sonuçları için makul miktarlarda kullanılmalıdır. Uzmanlar kalp hastalığı riskini azaltmak için her gün 2 yemek kaşığı önerir.

ZEYTİNYAĞININ İNSAN SAĞLIĞINA FAYLARI NELERDİR? İŞTE CİLDE VE MİDEYE FAYDALARI...

Zeytinyağında pek çok faydalı özellik bulunur. Bazıları şunlardır:

- Kilo kaybı

Tıp uzmanları, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağlardan kilo almanın çok zor olduğunu açıklamışlardır. Zeytinyağı üzerinde yapılan araştırmalar, kilo kaybı için kullanılmasında olumlu sonuçları olduğunu ortaya koymuştur.

- Metabolizmayı artırır

Zeytinyağı çocuklarda metabolizmayı, kemik yapısını ve beyin gelişimini hızlandırır. Yaşlı insanlar için çok faydalı olan mükemmel bir E vitamini kaynağıdır.

- Sindirimi artırır

Zeytinyağının sindirim sürecine yardımcı olduğu bilinmektedir. Sindirim sistemini temizlemek ve bağırsak hareketlerini iyileştirmek için tıbbi bir yağ olarak kullanılır.

- Cilt sağlığını korur

Zeytinyağı yüksek oranda E vitamini içerir ve bu vitamin cildi güneş ışınları, rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca zeytinyağı son derece iyi bir nemlendiricidir. İçeriğindeki E vitamini ile cildi iltihaplanmadan, akneden, gül hastalığından ve cilt kanserinden korur. Topuk çatlamalarının tedavisinde harici olarak kullanılabilir. Saç sağlığı için de çok faydalıdır.

- Kalp sorunlarını azaltır

Doğal zeytinyağı yüzde 70 oranında tekli doymamış yağ asidi içerir. Sonuç olarak, kandaki kolesterol birikimini ve kalp problemlerini azaltır.

- Kolesterol seviyesini düşürür

LDL kolesterol, kalp krizi ve pulmoner kalp hastalıkları riskini arttıran kötü kolesterol türüdür. Yaklaşık 40 antioksidan kimyasal bakımdan zengin sızma zeytinyağı, LDL kolesterolün oksidasyon etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca HDL kolesterol seviyelerini de artırır.

- Enflamasyonu önler

Zeytinyağı, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip fenoller açısından zengindir. Sonuç olarak, kullanımı patojenik bakterilerin büyümesini engellemeye yardımcı olur ve iltihabı hafifletir.

- Yaşlanmayı geciktirir

Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytinyağı, insan vücudunun doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kozmetik ürünlerinde ve doğal bitkisel terapide kullanılan zeytinyağı, cilde doğal bir parlaklık verir.

- Safra taşlarını önler

Zeytinyağı kullanımı da safra taşlarının önlenmesinde etkilidir.

- Hücre duvarlarını güçlendirir

Zeytinyağı, daha güçlü hücre duvarlarının oluşturulmasına yardımcı olan polifenoller içerir. Aynı zamanda, çeşitli kalp hastalıklarına karşı sizi koruyan arter duvarlarının elastikiyetini arttırır.

- Kanser riskini azaltır

Zeytinyağının insan vücudunu kanserli büyümeye, özellikle de bağırsak kanserine karşı koruduğu söylenir. Oxford Üniversitesi'nde yapılan tıbbi araştırmalar, bu yağın asidik içeriğinin rektum ve bağırsak kanserinin başlamasına engel olabileceğine dair olumlu işaretler göstermiştir.

- Meme kanserini önler

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, zeytinyağının önemli bir bileşeni olan hidroksitirosolün, postmenopozal kadınlarda meme kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

- Hipertansiyon

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, doymamış yağlar (zeytinyağı ve fındıkta bulunan), nitrit ve nitrat (yapraklı yeşil sebzelerde bulunan) bakımından zengin gıdalardan oluşan bir Akdeniz diyetinin sizi hipertansiyondan koruyabileceğini göstermektedir.

ZEYTİNYAĞI TÜKETİRKEN DİKKAT!

Zeytinyağının uzun süreli dahili ve harici kullanımı faydadan çok zarar verebilir. Özellikle aşırı şekilde içilerek tüketilmesi sindirim sisteminde olumsuz sonuçlara neden olur.

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