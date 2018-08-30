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Sirkenin faydaları nelerdir? İşte sirkenin insan sağlığına inanılmaz faydaları...

Sirke, herkesin bildiği, kullandığı ve hatta belki sevdiği bir şey ama aynı zamanda hakkında çok az şey bildikleri bir sıvıdır. Sirke hayatımızda, yemekten temizliğe, detoksdan leke çıkarıcıya kadar çok yaygın olarak kullandığımız sirkenin faydaları ile ilgili pek çok önemli bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz...

30.08.2018 - 01:32 | Güncelleme:

Sirke, fermantasyon yoluyla üretilen asidik bir sıvıdır. Sirke, Fransızca Vin Aigre “ekşi şarap” dan gelir. Sirke, farklı meyveler, pirinç, arpa ve şeker içeriği yüksek olan diğer yiyeceklerden yapılır. Bazı sirke çeşitleri; Pirinç şarabı sirkesi, elma sirkesi, beyaz damıtılmış sirke, balzamik sirke ve meyve sirkesidir. Tipine bağlı olarak, biraz farklı seviyelerde asit içerirler.

Farklı sirke türleri dünyanın farklı bölgelerinde daha popülerdir. Tüm sirkelerin arasındaki ortak tema, yararlı özellikleri ve içeriğinde bulunan antioksidanlardır.

Sirkenin inanılmaz faydaları; alerji tedavisi, alkali dengeleme, mikrobiyal mücadele, hipertansiyon tedavisi, kanserle mücadele, ağız bakterileri ile mücadele, saç elastikiyetini korumak, yüksek kan şekerini düşürmek, yağ yakmaya yardımcı olmak, kolesterol düzeyini düşürmek, asit reflüyü rahatlatır ve bağırsak sağlığını korur. Bu nedenle beslenme uzmanları insanları düzenli olarak sirke kullanmaya teşvik ediyor.

SİRKENİN BESİN DEĞERİ

100 gram sirke aşağıdaki besinleri içerir

- Asetik asit 5 g
- Kalsiyum 7 mg
- Karbonhidratlar 1g
- Enerji 21 Kcal
- Demir 0.2 mg
- Magnezyum 5 mg
- Fosfor 8 mg
- Potasyum 73 mg
- Sodyum 5 mg
- Şeker 0.4g

SİRKENİN İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI

Alerji

Sirkenin çeşitli alerjilerin tedavisinde etkili olduğu söylenir. Bu bağlamda işlev gören özelliklerinden faydalanmak için sirkeyi yemeklere dahil edebilirsiniz. Çalışmalar, beyaz sirkenin düzenli tüketiminin anafilaktik gıda alerjisi olan insanlarda ani alerjik reaksiyonları önlediğini ortaya koymuştur.

Alkali dengesi için

Alkalinite doğal olarak metabolizma ile artar, ancak herhangi bir sağlık sorununu önlemek için yeterli seviyede olması gereklidir. Beslenme uzmanları, bu bağlamda, günlük rutininize sirke eklenmesi gibi doğal bir seçenek sunabilmektedir. Her gün tükettiğinizde, sirke içindeki bileşenler kan dolaşımınızdaki yüksek alkalilik seviyelerini hafifletmeye başlayacaktır. Beslenme uzmanları ayrıca beyaz veya herhangi bir sirkeyi iki çorba kaşığından fazla tüketmemeniz gerektiği konusunda da uyarıyorlar.

Antimikrobiyaldir

Beyaz sirkenin antimikrobiyal bir güç olduğunu biliyor muydunuz? Bunu günlük rutininize dahil ettiğinizde mikrobiyal gelişimi etkili bir şekilde kontrol edebilir. Vücudunuzu sadece minimum miktarda sirke tüketerek zararlı mikrobiyal etkilerden koruyabilirsiniz.

Hipertansiyonu tedavi eder

Asetik asit ile zenginleştirilmiş herhangi bir sirke türünün rennin ve hipertansiyon ile ilişkili semptomlarla mücadelede etkili olduğu söylenir.

Kanser için

Çalışmalar, sirke içinde kanserli hücrelerin sökülmesi konusunda etkili olan antioksidanların bulunduğunu kanıtlamıştır. Akciğer, meme, mesane, prostat ve kolon kanserleri ile ilişkili riskleri önlemek için pirinç sirkesini tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte, sirke ile kanser tedavisi ile ilgili çalışmalar başlangıç seviyesindedir ve iddiayı kanıtlamak için daha fazla kanıt gerekmektedir.

Oral bakterilerle savaşır

Herkes ağız sağlığıyla ilgili olarak çok fazla endişelenmez. Diş eti kanaması ve diş çürümesi gibi sorunların yaygınlaşmasının nedeni budur. Antimikrobiyal özelliklerin yüksek olması nedeniyle, sirke ağızda bulunan bakterilerin yayılmasını kontrol edebilir ve bunun neden olabileceği zararları önler. Ancak, yine de bu konuda diş hekimine danışmakta yarar var.

Saç büyümesini teşvik eder

Elma sirkesi gibi doğal kaynaklarla tedavi edebileceğiniz çeşitli iç ve dış faktörler kelliklere katkıda bulunur.  Sirke düzenli olarak saç bakımı için kullanıldığında saçlar daha sağlıklı uzar. Özellikle elma sirkesi, saçı ve saç derisini derinlemesine temizler, saç diplerinin daha fazla oksijen almasını sağlar ve saç köklerini kuvvetlendirilebilir. 1 çay bardağı sirke 4 su bardağı su ile karıştırılarak banyoda durulama suyu olarak kullanılabilir. Kullanılan su aynı zamanda kepek sorununun da önüne geçecektir. Sirke ile hazırlanan durulama suyu haftada 2 defa kullanılabilir.

Cilt elastikiyetini korur

Cilt esnekliği erken yaşlanmayı geciktirebilir. Doğal seçenekleri tüketip uygulayarak cilt elastikiyetini artırabilirsiniz. Güzellik uzmanları, elma sirkesinin, cildiniz için merak uyandıran bileşenler içerdiğini öne sürüyor. Tüm ihtiyacınız olan elma sirkesi ve suyunun eşit kısımlarıdır, her iki malzemeyi iyice karıştırın ve yüzünüze hafifçe masaj yapın. Karışım cildinizin tonlarını korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca cildinizi yumuşatır ve pH seviyelerinin yeniden dengelenmesini teşvik eder. Elma sirkesi de gençleştirici özelliklere sahiptir ve düzenli olarak uygulandığında, cildinizi toksinlerden ve ölü hücrelerden temizler.

Yüksek kan şekerini düşürür

Sirkenin, diyabetin neden olabileceği daha fazla sağlık sorununu önleyen insülin aktivitesini artırmaya yardımcı olduğu için diyabetli insanlar için yararlı olduğu söyleniyor. Ayrıca, beyaz ekmek ve diğer işlenmiş gıdaları tükettiğinizde, kan dolaşımındaki glikoz seviyelerini arttırmaya katkıda bulunur. Beslenme uzmanları, sirkenin tüketilmesinin bu yüksek seviyeleri etkili bir şekilde azaltabileceğini öne sürmektedir.

Yağları yakar

Sağlıklı bir yaşam tarzını tercih etmemeniz halinde vücudunuz, kolesterol ve şeker gibi yağ da depolamaya başlar. Yüksek yağ içeriği, çeşitli hastalıklara neden olan obeziteye katkıda bulunur. Yağları yakmak için günlük diyetinize elma sirkesi ekleyebilirsin. Ayrıca, ekstra kilo vermek söz konusu olduğunda da gerekli olan metabolik hızınızı artırmak için işlev görür.

Kolesterol seviyelerini düşürür

Yapılan araştırmalar, kolesterol birikiminin, kan akışını etkileyen arterlerin sertleşmesine ve büzülmesine katkıda bulunduğunu kanıtlamıştır. Bu durum daha sonra inme veya kalp krizi gibi çeşitli kardiyovasküler problemlerle sonuçlanır. Elma sirkesi ile kolesterol seviyenizi düşürebilirsiniz. Ancak, aşırı dozdan uzak durun ve bunu yalnızca kardiyoloğunuza danıştıktan sonra az miktarda tüketin.

Reflüyü önler

Beyaz ve pirinç sirkesinde bulunan bileşikler, asit reflü veya GERD olarak da adlandırılan gastroözofageal reflü gibi karmaşık sağlık rahatsızlıklarını tedavi edebilir. Asidik reaksiyonu önlemek için bu bağlamda doktorunuzla görüşmeniz ve onun tavsiyelerini almanız önerilmektedir.

Bağırsakları korur

Sirke, iyi bakterilerin gelişmesini teşvik ederek sindirim sisteminizi iyileştirebilir. Ayrıca, hazımsızlıktan korunmanızı sağlayan kötü bakterileri yok etmek için doğal ve güvenli bir kaynak haline gelebilir. Sirkenin düzenli tüketimi, uygun sindirim ve besin emilimi yoluyla bağışıklığınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Beslenme uzmanları, bağırsaklarınızın sağlığını korumak için sadece organik çiğ elma sirkesi tüketmeyi önermektedir.

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