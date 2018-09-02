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Argan yağının faydaları ve zararları nelerdir? Argan yağının saça ve cilde yararları...

Cilt bakımından, kalp sağlığına kadar, hem kozmetikte hem de mutfaklarda kullanılan son zamanlarda oldukça popüler hale gelen argan yağının faydalarından bazılarını sizler için derledik...

02.09.2018 - 22:27 | Güncelleme:

Argan yağının en önemli sağlık yararlarından bazıları; yaraların iyileşmesini hızlandırma, cildi nemlendirir, yaşlanmayı yavaşlatır, kolesterolü düşürür, kanseri tedavi eder, saç sağlığını iyileştirir, sindirimi optimize eder, iltihaplanmayı azaltır, karaciğeri korur, şeker hastalığını yönetir, tırnaklar ve kalp sağlığını artırır.

ARGAN YAĞI NEDİR?

Argan yağı, Argania spinosa ağacının (Fas'a özgü bir tür) çekirdeklerinden elde edilen doğal bir üründür. Esansiyel yağ asitleri ve antioksidanlar (A, C, E vitamini, polifenoller, linoleik asit, omega-6 ve steroller dahil) bakımından zengin olan argan yağı, çoğu zaman cilt için yaşlanma karşıtı bir yardımcı olarak pazarlanmaktadır. Ayrıca, argan yağı tüketiminin belirli sağlık koşullarına yardımcı olduğu söylenir.

Harici olarak uygulandığında, daha sağlıklı bir cilt ve saçla sonuçlanan hücre üretimini artırmaya yardımcı olabilir (bu yüzden birçok üst düzey güzellik ürününde bulunan malzemelerin listesi arasında Argan yağının sıklıkla yer aldığını fark etmiş olabilirsiniz).

Fas'ın Argan Ormanları UNESCO tarafından 1998 yılında Biyosfer Rezervi olarak ilan edilmiştir.

 

ARGAN YAĞININ FAYDALARI

Cilt

Uzmanlar, argan yağının akne, egzama, enfeksiyonlar ve sedef hastalığı dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki cilt durumlarını tedavi edebileceğini iddia ediyor. Ek olarak, argan yağının cilde uygulandığında yaşlanmaya bağlı hasarı önlemek ve / veya tersine çevirdiği söylenir. Birkaç çalışma, hem argan yağı hem de oral argon yağının postmenopozal kadınlarda cilt elastikiyetini artırabildiğini bulmuştur. Argan yağı da sıklıkla bir masaj yağı olarak kullanılır.

Saç

Argan yağı kuru, yıpranmış ve kırılmış saçlar ve saç derisindeki sağlık sorunları (kuru kafa derisi ve kepek gibi) için doğal bir tedavi olarak uygulanmaktadır.

Tırnaklar

Bazen kırılgan tırnakların güçlendirilmesi ve tedavisi için argan yağı tavsiye edilir. Argan yağı, tırnak yataklarınızı çok çeşitli enfeksiyonlardan koruyan ve tırnaklarınızın görünümünü ve rengini artıran doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir.

İnsülin direnci

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda bilim adamları, argan yağ tüketiminin insülin direnciyle, obeziteye bağlı sağlık sorunlarına karşı koruma sağladığını ve tansiyonu düşürdüğünü göstermiştir.

Kalp hastalıkları

Argan yağının potansiyel faydalarını test etmek için yapılan birkaç klinik denemeden biri olan Beslenme, Metabolizma ve Kardiyovasküler Hastalıklar 2005 yılı raporunda, argan yağı takviyelerinin kullanımının kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabileceği bulunmuştur. Çalışma için 60 genç erkek, üç hafta boyunca her gün 25 ml argan yağı veya sızma zeytinyağı tüketmiştir. Araştırma sonuçları, her iki yağın da katılımcıların antioksidan durumlarını geliştirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kanseri önler

Argan yağı, vücudunuzdaki serbest radikallerin seviyelerini doğrudan etkileyebilen antioksidanlar ve triterpenoidlerle doludur. Serbest radikaller, sağlıklı hücrenin mutasyona uğramasına neden olarak kansere ve diğer kronik hastalıklara neden olabilir. Prostat kanseri ve mesane kanseri şimdiye kadar çalışmanın ana alanları olmuştur, ancak argan yağının genel anti-inflamatuar özellikleri, tümörleri ve diğer kanserli büyümeleri vücut boyunca azaltmaya yardımcı olabilir.

Sindirimi artırır

Mutfak sınıfı Argan yağı, yemeğe eklendiğinde vücudun mide sularındaki pepsin konsantrasyonunu ve sindirimi artıran organik bileşikler içerir. Pepsin, mide suyunda et, yumurta ve süt ürünlerinde bulunan proteinleri sindiren önemli bir enzimdir. Daha iyi sindirim daha fazla enerji, daha az açlık, daha iyi kilo kaybı ve daha sağlıklı bir vücut anlamına gelir.

Sağlıklı bir karaciğer

Karaciğer vücuttaki en hassas organlardan sadece biri değil, aynı zamanda en önemli olanlardan biridir. Bu nedenle, toksinlerin temizlenmesi karaciğerin görevlerindendir. Argan yağının hepatoprotektif özellikleri, öğünlerinizden birine biraz argan yağı eklediğinizde karaciğer sağlığınızı artırabileceğini gösterir.

Yara iyileşimini hızlandırır

Cildinizde bir yara veya başka bir sürtünme varsa ve sadece iyileşmesini hızlandırmak değil aynı zamanda enfeksiyonları önlemek istiyorsanız, cildinize doğrudan argan yağı sürün.

Argan yağı formları

Argan ağaçları Fas'a özgü olduğundan, argan yağı ürünleri sıklıkla "Fas Argan Yağı" olarak adlandırılır. Fas'ta, argan yağı cilt problemleri için uzun zamandır topikal bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Argan yağı, kremler, losyonlar, serumlar, yüz maskeleri, şampuanlar ve yumuşatıcılar gibi çeşitli kişisel bakım ürünlerinde bir bileşen olarak kullanılır. Ek bileşen içermeyen saf argan yağı da satın alabilirsiniz.

ARGAN YAĞININ ZARARLARI

Şimdiye kadar argan yağının sağlık açısından zararlı olduğuna dair bir durum ile karşılaşılmamıştır. Bir sağlık durumu için argan yağı kullanmayı düşünüyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmakta her zaman fayda vardır.

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