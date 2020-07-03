Fırında Barbun balığı nasıl yapılır? Balık çok seviyorsanız ve farklı bir çeşidini denemek istiyorsanız pembeli kırmızı rengiyle çok şık olan Barbun balığını sofranıza davet etmeye ne dersiniz?

Fırında Barbun Balığı Malzemeler:

1 kilo Barbun balığı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 orta boy soğan

1 yemek kaşığı salça

1 sivribiber

2 yemek kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

3-4 defne yaprağı

Fırında Barbun Balığı Yapılışı: