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Fırında barbun balığı tarifi, nasıl pişirilir?

Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan ülkemiz, bu özelliği nedeniyle mutfağında zengin bir balık çeşitliliğine sahiptir. Bu balıkların en lezzetlilerinden biri de şüphesiz barbundur. Peki fırında barbun balığı nasıl yapılır? İşte tarifi ve pişirme tekniği be püf noktaları

Fırında barbun balığı

Fırında Barbun balığı nasıl yapılır? Balık çok seviyorsanız ve farklı bir çeşidini denemek istiyorsanız pembeli kırmızı rengiyle çok şık olan Barbun balığını sofranıza davet etmeye ne dersiniz?

Fırında Barbun Balığı Malzemeler:

  • 1 kilo Barbun balığı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 orta boy soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 sivribiber
  • 2 yemek kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 3-4 defne yaprağı

Fırında Barbun Balığı Yapılışı:

  • Balıkları kafa kısmından ayırıp yıkayın.
  • Tuzlayın ve beklemeye bırakın.
  • Biberleri ince bir şekilde doğrayın.
  • Soğanları piyazlık olarak doğrayın.
  • Tereyağını tencere içerisine alıp 5 dakika salça ile kavurun.
  • Baharatları içine atıp 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın.
  • Balıkları yapacağınız tepsiyi yağlayın.
  • Alt kısma soğanları dizin.
  • Üzerine balıkları dizin.
  • En üst kısma defne yapraklarını koyun.
  • Kırmızı renkli balığımızı fırında pişene kadar bekleyelim.
  • Afiyetle soğutmadan yiyelim.

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