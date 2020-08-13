Birçok farklı şekilde pişirilen mücveri biz fırında pişirerek hem hafif hem de leziz bir tat elde edeceğiz. Gelin hep birlikte yapımına başlayalım. Yanında yoğurt ile çocuklar da severek yiyecekler.

Fırında Mücver Malzemeler:

4 adet kabak

8-9 adet taze soğan

1 kâseye yakın taze nane

1 kâseye yakın dereotu

2 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

Beyaz peynir (miktarı isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz.

Fırında Mücver Hazırlanışı:

Fırında mücver tarifi için kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.

Taze soğanı, naneyi ve dereotunu ince ince doğrayın

Kabaklar, doğradığımız malzemeler ve diğer tüm malzemeleri bir araya getirip iyice çırpın.

Bir tepsiye yağlı kâğıt serip harcı içinde dökün ve 150 derecelik fırında iç dışı pişene kadar pişirin.

Fırında mücver servise hazır. Afiyet olsun.

Püf Noktası: