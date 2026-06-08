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        Haberler Bilgi Yaşam Fırında sebze dizmenin püf noktası belli oldu: Lokanta görünümünün sırrı bu adımda

        Fırında sebze dizmenin püf noktası belli oldu: Lokanta görünümünün sırrı bu adımda

        Kullandığınız sebzeler ve fırın birebir aynı ama sonuç neden bir türlü o yan yana dizili sebze görüntüsü lokanta tabağına benzemiyor? Mesele sebzeleri dizmeden önce başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 21:51 Güncelleme:
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        Fırında sebze dizmenin püf noktası belli oldu

        Patlıcan, kabak, domates. Türk mutfağının güveç üçlüsü. Bu kez fırın tepsisinde yan yana dizili duruyor. Her dilim dik duruyor ve renk renk sıralanmış. Restoran tabaklarındaki o görüntü. Evde aynı sebzelerle denediğinizde ise çoğu zaman tepsi gevşiyor. Sular birikiyor ve dilimler birbirine yapışıyor. Yaz sebzelerinin tam mevsiminde, çok takip edilen yemek sitelerinden RecipeTinEats'in paylaştığı bir teknik dolaşıma girdi. Asıl iş sebzeler tepsiye girmeden önce yapılıyor.

        Sebzeyi dizmeden önce yapılması gereken o adım

        Patlıcan ve kabağı doğrudan tepsiye dizmek ilk hata. Bu iki sebze su deposu gibidir; fırına girer girmez bu suyu salar ve tepside biriken nem, sebzeyi kavurmak yerine buharda haşlar. Kenarları kızarmamış, ortası sulu, dağılmaya meyilli dilimler çıkar ortaya.

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        Çözüm dizmeden önce başlıyor. Patlıcan ve kabak dilimlerini hafifçe tuzlayıp bir süre kenarda bekletin. Tuz, sebzenin içindeki fazla suyu yüzeye çeker. O suyu kâğıt havluyla aldığınızda fırına çok daha az nemle giren bir sebze kalır geriye. Daha az suyla giren sebze de buharda haşlanmak yerine gerçekten kavrulur ve kenarları kızarır. Domatesi tuzlamaya gerek yok. Soğan da bu işlemin dışında kalıyor.

        Sertini kalın ve çabuk pişeni ince kesin

        Bütün sebzeleri aynı kalınlıkta kesmek mantıklı görünür ama tersi doğru. Her sebze farklı hızda pişer. Bu yüzden sert olanı kalın ve çabuk yumuşayanı ince kesmek gerekir ki hepsi aynı anda kıvama gelsin.

        Bu yüzden patlıcanı parmak kalınlığına yakın, biraz daha gövdeli kesin çünkü pişmesi en uzun süren sebze odur. Kabak ondan biraz daha ince gider. Domatesi iyice ince doğrayın, soğanı ise neredeyse kâğıt inceliğinde. Soğan fırında çok çabuk yumuşar ve kalın kesilirse daha diğerleri hazır olmadan dağılır. Aradaki bir-iki milimetrelik fark kulağa önemsiz gelir. Oysa tepsideki dengeyi kuran tam da bu.

        Sıkı dizin yoksa pişerken birbirinden ayrılır

        Dilimleri tepsiye gevşek yerleştirmek bir başka yaygın hata. Sebzeler fırında küçülür. Aralarında boşluk bıraktıysanız pişme sonunda devrilip yan yatarlar ve o düzgün sıralı görüntü bozulur.

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        Bunun yerine dilimleri dik tutup birbirine sıkıca yaslayarak dizin. Patlıcan, kabak, domates, soğan sırasını tekrarlayarak ilerleyin. Sıkı paketlenmiş diziliş, sebzeler büzüştükçe birbirini destekler ve sonuna kadar dik durur. Üstüne biraz zeytinyağı, tuz ve kuru kekik gezdirip 200 derecede (fanlı fırında 180 derece) yaklaşık 40 dakika pişirin.

        Hangi sebzelerde bu işe yaramaz

        Her sebze bu tekniğe gelmez. Fazla su salan yumuşak sebzeler dilim halinde dik durmaz ve fırında çökerek tepsiyi sulandırır. O renkli sıra görüntüsü ancak dik durabilen sebzelerle mümkün.

        Patlıcan, kabak, domates ve soğanla yola çıkabilirsiniz. Biber de gönül rahatlığıyla katılabilir. Eti yeterince sıkı yaparsanız fırında formunu koruyor. Mantar, ıspanak gibi suyunu hızla bırakan gevşek dokulu sebzeleri ise tek başına bu dizilişe sokmayın. Dik durmazlar ve tuzlama da onların su yükünü kaldırmaz.

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