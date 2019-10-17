Fırında sütlaç nasıl yapılır?

Sizlere lokanta ve pastanelerde yediğiniz tadına, sütlaç tarifi vereceğim. Haydi tarife geçelim.
Fırında sütlaç tarifi malzemeler:
- 1Litre Süt
- 1 Su bardağı Şeker
- 1 Çay Bardağı Pirinç
- 1 Yemek Kaşığı Tepeleme Nişasta
- 1 Yumurta Sarısı
- 1 Paket Vanilya
- 1,5 Su Bardağı Su
Fırında sütlaç tarifi hazırlanışı
- İlk olarak pirinci yıkayıp, 1,5 su bardağı su ile suyu çekene kadar pişirin.
- Suyunu çeken pirince şeker ve sütü ilave edin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın.
- Nişastayı az bir suyu ile ve yumurta sarısını da ilave edip çırparak, kaynayan süte sürekli karıştırarak ilave edilir.
- Sütlacın kıvamı tahinden biraz cıvık olmalı.
- 1-2 taşım kaynadıktan sonra vanilya ilave edip, ocağı kapatın.
- Isıya dayanıklı kaplara koyduğumuz sütlacı, içi su dolu fırın tepsisine koyun.
- Tepsinin yarısını su ile doldurun.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırının üst rafında üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırında Sütlaç servise hazır afiyet olsun.
Fırında sütlaç tarifi püf noktası:
- Fırın tepsisine su koymamızın sebebi sütlaç piştiği için sadece üzeri kızarması içindir.
- Bu malzemeden 6 küçük güveç kap çıkıyor.
YORUMLAR