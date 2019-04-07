Düzce'ye bağlı Çerkeztaşköprü Köyü'ndeki bir ekmek fırınında, dün gece saatlerinde akılalmaz bir cinayet işlendi. Fırında çalışan Akif Korkmaz (18) ile Akın Kovan arasında, dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Korkmaz, fırından ayrılarak, geç olmasına rağmen dönmedi. Fırına gece gelen Akif Korkmaz, burada bulunan Akın Kovan'ı sopayla vurarak, yere düşürdükten sonra 15 yerinden bıçakladı.

Arkadaşı tarafından 15 kez bıçaklanıp hayatını kaybeden Akın Kovan.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

DHA'da yer alan habere göre kanlar içinde kalan Akın Kovan ağır yaralanırken, Korkmaz ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kovan'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kovan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Akın Kovan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası kaçan Akif Korkmaz'ın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlattı.