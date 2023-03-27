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Haberler Gündem Hava Durumu FIRTINA GELİYOR! Son dakika hava durumu: Marmara ve Batı Anadolu'da kuvvetli fırtına uyarısı! - Balkanlardan gelip yurdu saracak!
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Balkanlardan gelip yurdu saracak! Şiddetli fırtına!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi için 'fırtına', 'karla karışık yağmur' ve 'zirai don' uyarısı yaptı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü de Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu

FIRTINA GELİYOR! Son dakika hava durumu: Marmara ve Batı Anadolu'da kuvvetli fırtına uyarısı! - Balkanlardan gelip yurdu saracak!
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DHA

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yarın ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENMEYE KARŞI DİKKAT UYARISI

DHA'da yer alan habere göre yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

HAVA SICAKLIKLARI 5-10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

MARMARA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Soğuk hava ile birlikte yağışların; yarın, İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA ÇARŞAMBA GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Rüzgarın, salı ve çarşamba kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI ANADOLU İÇİN DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya illerinin batı kesimlerinde, yarın ise sabahın ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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