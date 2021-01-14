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HaberlerGündem3. SayfaFırtınada yıkılan minare trafonun üzerine devrildi - Haberler
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Adana'da minare trafonun üzerine devrildi, mahallenin elektrikleri kesildi

Adana'da dün akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle Cırıklı Mahallesi Camisi’nin 24 yıllık minaresi, elektrik trafosunun üzerine devrildi. Elektrik verilemeyen mahallede vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

Fırtınada yıkılan minare trafonun üzerine devrildi - Haberler
DHA

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesi Cırıklı Mahallesi'ndeki bir caminin minaresi, fırtına nedeniyle yıkıldı.

DHA'nın haberine göre, devrilen minarenin elektrik trafosuna zarar vermesi nedeniyle mahallenin elektriği kesildi. 1997 yılında mahallede oturan Halil Aksin tarafından yapılan caminin minaresinin sabah kalktıklarında yıkıldığını gören mahalleli, şaşkınlık yaşadı. Muhtar Emin Memiş ve mahalleli, kaza riskine karşı minareye ait molozlarının savrulduğu bölgeyi şeritle çevirerek, önlem aldı.

Cırıklı Mahallesi Muhtarı Emin Memiş, aniden bastıran yağmur ve fırtına sonrası dün akşam tüm mahallenin evlerine çekildiğini kaydederek dışarıdan gelen büyük bir gürültü sonrası bir anda elektriklerinin gittiğini söyledi. Evinin camiye yakın olduğunu kaydeden Memiş, dışarı çıktığında ise caminin yıkılan minaresiyle karşılaştığını kaydetti.

Mahallerinde ilk defa böyle bir olayın yaşandığını belirten Memiş, “Her şey bir anda oldu. Trafo ve taziye evimiz de gitti. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Kimse görmemiş minarenin yıkıldığını, çünkü herkes evlerindeydi. Caminin minaresi 24 yıllıktı. Yıkılacak bir durumu yoktu, nasıl oldu anlamadık” dedi.

‘BURADA KIYAMET KOPTU, GELİN’

Mahallede oturan Sinan Kılıç ise duydukları gürültü sonrası muhtarı aradıklarını ve onların kendilerine ‘burada kıyamet koptu, gelin’ dediğini söyledi. Bunun üzerine muhtarın yanına gittiğini ve minarenin yıkık halini gördüğünü belirten Kılıç, “Sevindiğimiz tek şey hiç kimseye bir şey olmamasıdır. Fakat burada mağduriyetimiz var. Çünkü elektrik tamamen gitti. Hastası olan insanlar var. Umarım bir an önce tamir edilir” diye konuştu.

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