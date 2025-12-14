Habertürk
        'Fıstık' gibi Yıldız

        Kıbrıs'ta sahneye çıkan Yıldız Tilbe, Uzun, renkli fıstık yeşili abiyesiyle sahneye çıkan sanatçı, saçlarına taktığı yeşil badanasıyla da farkını ortaya koydu

        Giriş: 14.12.2025 - 22:49 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:49
        'Fıstık' gibi Yıldız
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Yıldız Tilbe, Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli bir gece yaşatan Tilbe, enerjisiyle takdir topladı.

        Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü oldu. Uzun, renkli fıstık yeşili abiyesiyle sahneye çıkan sanatçı, saçlarına taktığı yeşil badanasıyla da farkını ortaya koydu. Her zamanki özgün tarzından ödün vermeyen Tilbe, sahneye adım attığı anda tüm gözleri üzerine topladı.

        #Yıldız Tilbe
