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        Haberler Ekonomi Para Fitch Çin'in notunu kırdı - Para Haberleri

        Fitch Çin'in notunu kırdı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" seviyesinden "A" seviyesine düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi. Yapılan açıklamada "Not indirimi Çin'in kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği ve kamu borçlarının hızla artacağı tahminimizi yansıtıyor" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:24 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:24
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        Fitch Çin'in notunu kırdı
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        Fitch'ten yapılan açıklamada, kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği ve borçların hızla artacağı beklentisiyle Çin'in kredi notunun düşürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, Çin'in kredi notunu "A+" seviyesinden "A" seviyesine çekildiği, not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

        Fitch'in açıklamasında, "Not indirimi Çin'in kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği ve kamu borçlarının hızla artacağı tahminimizi yansıtıyor" ifadesi kullanıldı.

        İç talepteki durgunluk, artan gümrük tarifeleri ve deflasyonist baskılar nedeniyle büyümeyi desteklemek için Çin hükümetinin sürekli mali teşvik uygulandığına yer verilen açıklamada, bu teşviklerin, gelir tabanındaki yapısal erozyonla birlikte, muhtemelen mali açıkları yüksek tutacağına işaret edildi.

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        Trump'ın Çin'e karşı gümrük tariflerinin Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldiğine yer verilen açıklama, "Çin, ihracat pazarlarını çeşitlendirdiği için Başkan Trump'ın ilk dönemine kıyasla ABD'nin doğrudan gümrük vergilerine karşı daha dirençli görünmektedir. Buna rağmen, gümrük tarifelerindeki artış çok daha sert olmuştur ve Çin gümrük tarifelerinin neden olduğu daha geniş çaplı bir küresel yavaşlamadan etkilenmeye devam edecektir." yorumu yer aldı.

        ÇİN HÜKÜMETİ 'TARAFLI' BULDU

        Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise Fitch'in, ülkenin kredi notunu düşürmesinin "taraflı" olduğu savunuldu.

        Açıklamada, "Çin'deki gerçek durum tam ve objektif olarak yansıtılmıyor, derin teessüflerimizi bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Fitch, geçen yıl yüzde 5 büyüyen Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 büyümesini bekliyor. Çin'in genel hükümet bütçe açığının 2024'teki GSYH'nin yüzde 6,5 seviyesinden 2025'te yüzde 8,4'üne yükseleceği de tahmin ediliyor.

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