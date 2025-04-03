Fitch Çin'in notunu kırdı

Fitch'ten yapılan açıklamada, kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği ve borçların hızla artacağı beklentisiyle Çin'in kredi notunun düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çin'in kredi notunu "A+" seviyesinden "A" seviyesine çekildiği, not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Fitch'in açıklamasında, "Not indirimi Çin'in kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği ve kamu borçlarının hızla artacağı tahminimizi yansıtıyor" ifadesi kullanıldı.

İç talepteki durgunluk, artan gümrük tarifeleri ve deflasyonist baskılar nedeniyle büyümeyi desteklemek için Çin hükümetinin sürekli mali teşvik uygulandığına yer verilen açıklamada, bu teşviklerin, gelir tabanındaki yapısal erozyonla birlikte, muhtemelen mali açıkları yüksek tutacağına işaret edildi.

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Trump'ın Çin'e karşı gümrük tariflerinin Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldiğine yer verilen açıklama, "Çin, ihracat pazarlarını çeşitlendirdiği için Başkan Trump'ın ilk dönemine kıyasla ABD'nin doğrudan gümrük vergilerine karşı daha dirençli görünmektedir. Buna rağmen, gümrük tarifelerindeki artış çok daha sert olmuştur ve Çin gümrük tarifelerinin neden olduğu daha geniş çaplı bir küresel yavaşlamadan etkilenmeye devam edecektir." yorumu yer aldı.