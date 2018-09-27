Geçtiğimiz yıl ünlü tasarımcı Debbie Wingham bir müşterisinin doğum günü hediyesi isteği üzerine bin değerli taş kullanarak bir ayakkabı tasarlamış ve bunu 15.1 milyon dolara satmıştı. Dünyanın en pahalı ayakkabısı olan bu modelin üzerine çıkabilen olmamıştı. Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Jada Dubai ile Passion Jewellers yaptıkları işbirliği sonucunda tam olarak 17 milyon dolarlık bir ayakkabı tasarladı.

YÜZLERCE ELMASLA BEZENDİ, ALTINDAN YAPILDI

Sözcü'de yer alan habere göre ayakkabı için yüzlerce elmas ve 2 adet 15 karatlık elmas kullanıldı. The Passion Diamond adlı ayakkabı bugün Dubai’de Burj el Arab otelinde sergilenecek… Gerçek altın ve elmaslarla süslü ayakkabı dışında, işbirliği yapan markalar 27 bin ve 25 bin dolar değerinde iki ayakkabı daha tasarladı… Elmas, yakut ve altınla bezeli ayakkabılar da bugün görücüye çıkacak…

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