Antalya'da fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37),evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu ifade edilen Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir sitenin C blok giriş katında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan komşuları, balkon kapısından içeri girdi. Genç kadını yatak odasında hareketsiz bulan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı olduğu ifade edilen genç kadının tek başına yaşadığı öğrenildi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı kaydedilen Funda Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.