FK Baumit Jablonec - Sigma Olomouc sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında FK Baumit Jablonec ile Sigma Olomouc, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi FK Baumit Jablonec 7 puanla 9. sırada, Sigma Olomouc 3 puanla 13. sırada bulunuyor. FK Baumit Jablonec son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sigma Olomouc, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 596. İddaa'da FK Baumit Jablonec kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Sigma Olomouc kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

FK Baumit Jablonec son haftadaki Slovacko müsabasında 2-0 kazandı.

Sigma Olomouc ise Mlada Boleslav karşılaşmasında 3-0 kazandı.

FK Baumit Jablonec, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Sigma Olomouc, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sigma Olomouc, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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