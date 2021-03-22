Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkFLAŞ AÇIKLAMA! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez - Haberler
ABONE OL

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama! 'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez'

Hacettepe Üniversitesi'den Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Murat Akova, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle 23 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının faydasının zararlarından fazla olduğu için kullanılmasını önermesini değerlendirdi. Ceyhan, "Aşıda bu kabul edilebilir bir durum değil. Aşıda, sağlıklı insana yaptığınız için ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez" dedi. Akova da dünyada aşıya erişimle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "O nedenle böyle kolay üretilen ve elde çok fazla olan bir aşının kaybedilmesi pandemi ile ilgili mücadelede ciddi sıkıntılara yol açabilir. O yüzden hem DSÖ hem de Avrupa ilaç Ajansı yarar dengesinin daha ağır bastığını düşünüyor" dedi

FLAŞ AÇIKLAMA! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez - Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama!
0:00 / 0:00
DHA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, dünya genelinde kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının kullanımının 23 ülkede askıya alınması ve DSÖ aşının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek kullanılmaya devam edilmesi önerisini değerlendirdi. Ceyhan, aşının sağlıklı ve çok sayıda insanda uygulandığı için ilaçtan farklı olduğunu söyleyerek, "Bu gibi uygulamalarda aslında aşı dışı nedenlerle ortaya çıkan olaylar herkese yaptığınız için aşılanan insanlarda dikkat çeker. Böyledir durumda aşı uygulamalarını emin oluncaya kadar askıya almak zorundasınız" dedi.

'DSÖ'NÜN AÇIKLAMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL'

Prof. Dr. Ceyhan, DSÖ'nün AstraZeneca aşısına ilişkin yaptığı açıklamaya ile ilgili, "DSÖ, 'faydası zararından çok, kullanın' diye açıklama yaptı. Aşıda bu kabul edilebilir bir durum değil. Aşıda, milyonlarca ve sağlıklı insana yaptığınız için ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez. Bu nedenle mutlaka emin olmak lazım. İlk değerlendirmelerde bakıldı ki, özellikle bu bahsedilen damar içi pıhtılaşma olayı zaten aşıya bağlı olabilir diye düşünülen sayıya göre daha fazla. Damar içi pıhtılaşması aşı ile hiç gösterilen bir durum değil; ama yüzlerce farklı bir hastalığın neden olabileceği bir durum ve aşının yapıldığı yaş grubunda da daha sık görülen bir durum. Bunu, ölenlere yapılan otopsiler ile buna neden olan hastalıkların varlığı, yokluğu ile ilgili çalışmalarla desteklemek zorundasınız. Bunlar desteklenene kadar kural olarak aşı çalışmaları askıya alınır" diye konuştu.

'AŞI İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Prof. Dr. Ceyhan, pıhtılaşmanın aşı ile ilgili olabileceğini düşünmediğini belirterek, "AstraZeneca aşısına benzer vektör aşılar uygulanıyor, hiç buna benzer durum görülmedi. Aşı geç uygulamaya girmesine rağmen en çok kullanılan ikinci aşı konumuna geldi. Burada AstraZeneca ile ilgili etkinlikle ilgili sorunlar vardı. Çok farklı sonuçlar rapor edildi. Yani görünen o ki etkinliği biraz mRNA aşılarına göre düşük; ancak ondan da diğer aşılarda olduğu gibi özellikle ağır hastalığı engelleyebildiği için birçok ülke aldı" ifadesini kullandı.

AKOVA: BİRAZ DAHA VERİ TOPLANMASINA İHTİYAÇ VAR

Prof. Dr. Murat Akova, İngiltere'de bu aşılamanın devam ettiğini belirterek, "Şimdiye kadar yaklaşık 17 milyon doz yapıldı bu aşıdan ve bunun 11 milyon dozu İngiltere'de yapıldı. Dünyanın pek çok ülkesinde de aslında bu aşı var. Ama ortaya çıkan pıhtılaşma ve kanama yan etkileri nedeniyle pek çok ülkede önlem olarak durdurdu. Burada da esas önemli olan şey şu; Almanya'da 1.6 milyon doz yapılmış şimdiye kadar ve bu 1.6 milyon doz içerisinde 7 tane beyin toplar damarlarında pıhtılaşma dediğimiz aslında çok nadir rastlanan bir rahatsızlık ortaya çıkmış. Alman sağlık otoriteleri bu rahatsızlığın aşı sonrasında normalin 4-5 katı üstünde olduğunu söylüyorlar. Ama bu konuda da bir görüş birliği yok. İngiltere'deki uzmanlar bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olduğunu söylüyorlar. Normal toplumda bu yan etki görülen bu hastalık 'damar içi pıhtılaşma daha yüksek oranda görülür' diye bir şey ifade ediyorlar. Ama yine de bu durumun değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da tabii ciddi bir durum. 7 kişiden 3 kişi ölmüş ve bunlar genellikle 50 yaş altında olan kişiler. Gençlerde böyle bir ölüm olayı söz konusu olunca haliyle ülkelerde durumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Biraz daha veri toplanmasına ihtiyaç var" dedi.

'ETKİNLİĞİ YÜZDE 80 CİVARINDA'

AstraZeneca´nın yüzde 80 civarında etkinliği olan, kolay üretilebilen, normal buzdolabı sıcaklığında saklanabilen bir aşı olduğunu belirten Prof.Dr. Akova, şunları kaydetti: "Bu aşının ilk yapılan çalışmasında bir sorun ortaya çıkmıştı. 21 gün arayla yapıldığı zaman ve 2 aşıyı da tam doz olarak yaparsanız aşının etkinliği yüzde 50 civarında düşük bulundu. Bunun sebebinin de bu aşının yapılmasında kullanılan 'adenovirüs' adını verdiğimiz normalde üst solunum yolu enfeksiyonu yapan ve zararsız bir enfeksiyon yapan insan adenovirüsü değil, şempanze adenovirüsünün taşıyıcı olarak kullanılması söz konusu. O yüzden şimdi İngiltere'de bu aşının doz aralığı açıldı ve 3 ay arayla yapılıyor. DSÖ sanırım, pandemiye bağlı olan ölümler aşının yan etkisine bağlı olduğu düşünülen yan etkilerden kat kat fazla olduğunu değerlendiriyor. Öte yandan dünyada aşıya erişimle ilgili ciddi sıkıntılar var. O nedenle böyle kolay üretilen ve elde çok fazla olan bir aşının kaybedilmesi pandemi ile ilgili mücadelede ciddi sıkıntılara yol açabilir. O yüzden hem DSÖ hem de Avrupa ilaç Ajansı (EMA) yarar dengesinin daha ağır bastığını düşünüyor."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Bakan Koca: 83 milyonun gözü önündesiniz - Haberler
SAĞLIK'83 milyonun gözü önündesiniz' dedi ve uyardı!
Prof. Dr. Yıldız: Kalp hastaları yan etki endişesiyle sırası geldiği halde aşı olmuyor - Haberler
SAĞLIKYan etki endişesiyle sırası gelen kalp hastaları aşı ...
Pandemi sürecinde çocuklar şişmanladı
SAĞLIKPandemi sürecinde çocuklar şişmanladı
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü: Down Sendromu Farkındalık Günü nedir?
SAĞLIK21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü
SON DAKİKA! 21 Mart korona vaka sayısı açıklandı!
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 20 bin 428
21 Mart korona tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Çocuklarda boy kısalığı
SAĞLIK"Çocuğumun boyu kısa mı?"
Anne olmak için gün sayarken Covid-19' a yakalandı
SAĞLIKAnne olmak için gün sayarken Covid-19' a yakalandı
21 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
SAĞLIKİllere göre haftalık vaka haritası açıklandı