Flaş iddia: Galatasaray'dan Kevin De Bruyne atağı!
Manchester City forması giyen Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın gündemine girdi.
İspanyol basınından Diario AS’ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların projesine sıcak baktığı öne sürüldü.
Haberin detaylarında, Galatasaray'ın De Bruyne için cazip bir teklif sunduğu ve oyuncuya iki yıllık bir proje önerdiği belirtiliyor.
33 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Türkiye'ye transfer olmaya olumlu yaklaştığı ifade edilirken, City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçeceği vurgulandı.
Galatasaray yönetiminin, yaz transfer dönemi için büyük bir yıldız transferi hedeflediği ve De Bruyne’yi bu planın merkezine koyduğu kaydedildi.