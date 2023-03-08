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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

Manchester United, Wout Weghorst'un yerine Harry Kane'i getirmek için çalışıyor. Beşiktaş'tan büyük umutlarla Ada'ya giden Wout Weghorst için artık ayrılık çanları çalıyor. Yıldız isim için Beşiktaş'ın yeniden devreye girebileceği ifade edildi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    BEŞİKTAŞ'TA sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst, ara transfer döneminde Manchester United'ın kendisiyle ilgilenmesi üzerine takımdan ayrılarak Ada ekibine imza atmıştı. 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    United'a gittiği ilk günden beri tartışma konusu olan Weghorst'un, İngiliz ekibindeki günleri sona eriyor. 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, yaz transfer döneminde Tottenham forması giyen Harry Kane'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    İngiliz futbolcunun takıma katılması halinde, Weghorst'la yolların ayrılması bekleniyor. Hollandalı golcü, sezon sonunda Burnley'ye geri dönecek.
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    HOLLANDALI ÇÖZÜM DEĞİL

    Weghorst, Manchester United formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı gösterdi. 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    Hollandalı golcü, gösterdiği performansla birçok futbolseveri ikiye böldü.
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    Bir kesim Weghorst'un takım için iyi işler yaptığını savunurken, diğer taraf ise performansını beğenmeyerek eleştirdi. 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    Son olarak The Sun Gazetesi, Liverpool karşısında alınan 7-0'lık mağlubiyetin ardından Weghorts için şu ifadelere yer vermişti: 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    "Manchester United, Liverpool karşısında darmadağın ve affedilemezdi ama Weghorst, Ronaldo'dan sonra asla bir çözüm değil." 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR

    Siyah-Beyaz'lı taraftarlarla güzel bir bağ kuran Hollandalı golcünün Beşiktaş'a dönebileceği iddiası da İngiliz basınında yer aldı. 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal, Cenk Tosun'un takımdan ayrılması halinde Weghorst'u tekrar takıma kazandırmak için girişimlerde bulunabilir. 
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Wout Weghorst 9 gol 4 asistle takıma katkı sağlamıştı. 

     
  • Flaş iddia: Wout Weghorst geri dönebilir

    Hollandalı golcünün Burnley ile olan sözleşmesi ise 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Golcü futbolcunun geleceği sezon sonunda netleşecek.  Burnley'in henüz oyuncusu hakkında bir karar vermediği de gelen bilgiler arasında.

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