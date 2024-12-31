Flash Haber'in satışıyla ilgili açıklama

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına şöyle devam etti: "Peki ne oldu? Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu.

Ödeme yapıldıktan 3 gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, O’nun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur. REKLAM Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır.

Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’na telefonla ulaşılıp, avukatların yazılı çağrımıza neden cevap vermediği sorulduğunda, '2 gün süresince Ankara’da görüşmeler yaptığını, çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını' aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumunun tenezzül etmeyeceği inanılması güç iddialar ileri sürerek bugüne kadar hisse devrinden imtina etmiştir.