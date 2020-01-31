Transferin hızlı ekiplerinden Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı. Sağ bekte görev yapan 25 yaşındaki Kosovalı oyuncu, bedelsiz olarak kiralandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

10. TRANSFER

Son olarak Hadergjonaj'ı kadrosuna katan Kasımpaşa, böylece 10. transferine imza attırdı. Lacivert-beyazlılar devre arasında, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Gerard Gohou, Oussama Haddadi, Dieumerci Ndongala, Zvonimir Sarlija, Tomas Brecka, Mickel Tirpan ve Anıl Koç'u transfer etmişti.