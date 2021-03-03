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Renkli kozmetik pazarındaki 50 yılı aşkın tecrübesiyle 110 ülkede varlık gösteren ve dünya çapında her yıl ortalama 100 milyon kadına ulaşan Flormar, arttırılmış gerçeklik uygulaması Flormar Sanal Makyaj projesini tanıttı.

Türk teknoloji girişimi PulpoAR ile hayata geçirilen Flormar Sanal Makyaj uygulamasının, güvenli ve temassız makyaj deneyimi sunduğu kaydedildi.

Akıllı telefon ve İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki flagship mağazada yer alan Akıllı Ayna ekranına dokunmadan telefonla kumanda edilebilen uygulamanın, makyaj severlere “omnichannel” bir deneyim sunduğu belirtildi.

400’den fazla rengin dijitalleştirilmesiyle kurgulanan Flormar Sanal Makyaj deneyimi hakkında konuşan Flormar CEO’su Matthieu Gomart, "Covid-19 ile firmalar için dijital dönüşüm planlanandan hızlı bir şekilde gerçekleşti, dijital tüketici deneyimleri önem kazandı. Müşteri odaklılık vizyonumuz ile makyaj severlerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak, ürünlere dokunmadan da güvenli makyaj ve alışveriş deneyimi sunan projemiz ile yine sektörde fark yaratmaktan dolayı mutluyuz" dedi.