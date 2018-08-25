Floro SK - Ham Kam karşılaşma önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Floro SK, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Ham Kam takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 18 puanlı Floro SK 14. sırada bulunuyor, Ham Kam 23 puana sahip ve 11. sırada. Floro SK son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ham Kam, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 606 kodlu maçı oynayanlar; Floro SK galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Ham Kam galibiyet oranı 2.00. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Floro SK önceki hafta Forde mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ham Kam ise Brumunddal maçında 1-1 berabere kaldı.

Floro SK, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 18 gol yedi.

Ham Kam, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Ham Kam, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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