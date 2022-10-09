B VİTAMİNİN ALT GRUBU

Folik asidin bu kadar yararlı olmasının nedeni ise vücutta homosistein düzeyini azalttığı içindir. Homosistein ise vücut içerisinde yer alan bir aminoasittir. B vitamini yani Folik asit eksikliği vücut içerisinde homosisteinin birikmesine neden oluyor.

Homosisteinin birikmesi de kanda yüksek seviyelere ulaştığı zaman kalp krizi, inme, bacaklarda dolaşım bozukluğu, bunama ve kanserin bazı çeşitlerinin oluşmasına sebebiyet verebiliyor.