İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfi'nın (IZVAK) iş birliği ile şekillenen proje kapsamında Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe ve Altay, 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, 2'nci Lig'deki Bucaspor 1928, 3'üncü Lig'deki Karşıyaka ve Bergama Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig'de yer alan İzmirspor'un formalarının göğüs bölümlerinde `FOLKART´ yazacak. Folkart, Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe ve Altay'a aynı anda sponsor olacak. Şirket, 2015 yılında kentin iki güçlü ekibi Göztepe ve Karşıyaka'ya sponsor olmuştu. 2017 yılında ise, yine İzmir'deki futbol takımlarına destek vermişti.

Folkart'ın sponsorluk desteği Swissotel Büyük Efes İzmir Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya İZVAK Başkanı Eli Erten, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu, İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

MESUT SANCAK: BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Bugüne kadar güzel İzmir için, kendi alanımızda çok beğenilen, öncü projeler ürettik. Ama bununla kesinlikle yetinmiyoruz. Biz, özel sektörün ve bizim konumumuzdaki şirketlerin, bulundukları şehre ve ülkeye fayda sağlayan kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal hayırseverlik projeleri altına imza atmalarının kültüre, sanata ve spora destek vermelerinin, çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. İzmir'den iki takımın Süper Lig'de olduğunu hatırlatan Sancak, "Bizim en büyük hayalimiz tüm takımlarımızı Süper Lig'de görmek. Biz Folkart olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İZVAK Başkanı Ali Erten'e çok teşekkür ediyorum. Önceki sponsorluğumuzda da bizi kendisi yönlendirmişti. Tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DİĞER ŞİRKETLERİMİZİN DE DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile iş birliği içinde, İzmir'e ve spor kulüplerine destek verdiklerini belirten Sancak, "Güzel İzmir tam 127 yıl önce yani 1890 senesinde Türkiye'de ilk futbol karşılaşmasının yapıldığı şehir olma özelliği taşıyor. Bugün bu geçmiş tabloya yakışan, çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Hem İzmir'de hem de Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yine İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (IZVAK) desteği ile şekillenen bu projemizde, İzmir'de faaliyet gösteren ve ikisi süper ligde bulunan 7 takıma birden, forma ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bir İlki gerçekleştiriyoruz. Bir şirket Süper Lig'de iki takıma aynı anda sponsor oluyor, tüm takımlarımıza sponsor oluyoruz. Diğer şirketlerimizin de bu işe el atmasını diliyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ İZMİR'İ YÜCELTMEK"

"Tek amacımız güzel İzmir'i yüceltmek futbol takımlarımızın mücadelesine ve azmine omuz vermek" diyen Mesut Sancak, şunları söyledi:

"Göztepe, Altay, Menemenspor, Bucaspor 1928, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor ve İzmirspor'un futbol yolculuklarına katkı sağlama çabamız, bizi gururlandırıyor. Güzel İzmirlilerin, futboldaki dostluk, barış ve sevgi duyguları ile kucaklaşabilmek için 'İzmir'in Renkleri Tek Yürek' diyoruz. İşte bu nedenle çok mutluyuz. İzmir'e renk veren takımlarımızın değerini, gerçek gücünü vurgulayarak, yeni başarılara imza atmasını, futbola yeni bir soluk getirmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle tüm takımlarımıza, tüm taraftarlara, sporcularımıza ve yöneticilerimize ligde başarılar diliyorum."

ERTEN'DEN FOLKART'A TEŞEKKÜR

IZVAK Başkanı Ali Erten, "Bu tarihi güne hoş geldiniz. Bugün İzmir futbolu için gerçekten yepyeni başlangıç ve çok özel bir gün. İzmir'de doğan, büyüyen, gelişen ve bu şehre büyük eserler kazandıran bir firma Folkart. Onun değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. İzmir'in değerlerine ve markalarına sahip çıkmak adına bizi davet ettiler. Folkart İzmir'in bütün renklerine katkı sağlıyor. Bu bir başlangıç. Bu projeyi hayata geçiren Folkart firmasına ve kulüplerine, değerli başkanlar Mesut Sancak ve Metin Sancak ile tüm katılımcılara teşekkür olarak, kulüplerimize maddi kaynak sağlama amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda 2021-2022 sezonunda 7 İzmir kulübümüzün formalarında "Folkart" yer alacak. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. İzmirli kulüplerinin ortak forma sponsoru ile sahaya çıkmalarının İzmirimize çok yakıştığını ve çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Birliğin ve dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Ortak forma sponsorumuz olan Folkart firmasına ve Sayın Mesut Sancak'a verdikleri destekten dolayı kulüplerimiz adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ESKİCİ: TÜM SPORCULARIMIZA DESTEK VERİLMELİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "Gerçekten İzmir'i kutluyorum. Tarihe tanıklık ediyoruz. Bu topraklarda doğup büyüyen ve bu topraklarda kazandıklarını bu topraklarda harcayan iş adamlarımız var, tebrik ediyoruz. Hepinizle gurur duyuyorum. Emek harcayan, çaba gösteren kulüplerimize, İZVAK yönetimine ve Folkart yönetimine teşekkür ediyorum. Tokyo Olimpiyatları'na da az kaldı. İzmir'in çocuklarına daha fazla sahip çıkalım. Göztepe'nin iki sporcusu İzmir'i olimpiyatlarda temsil edecek. İzmir'in sporcularının olimpiyatlara katılması en büyük hayalimiz" dedi.

SEPİL: İŞ BİRLİKLERİ KENT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise bu tür desteklerin İzmir sporu için çok değerli olduğunu dile getirdi. Sepil, "Bugün gelinen noktaya bakarsak bunun çalışmaları çok önce başlamıştı. Bunu da Folkart başlatmıştı. Biz Göztepe olarak 1'inci Lig'deyken o zaman Karşıyaka'da 1'inci Lig'deydi. Hırçın bir ortam vardı. Mesut Bey'le buluşmuştuk ve iki yaka bir araya gelsin projesiyle Folkart hem Göztepe hem de Karşıyaka'nın sponsoru olmuştu. Bu iş birlikleri kentin dinamiklerine çok önemli katkı yapıyor. Türkiye'ye örnek. Futbolda Kulüpler Birliği başkanlığı da yapmış biri olarak da biliyorum ki bu hırçın ortamı düzeltmenin en güzel örneğini İzmir veriyor. Karadeniz takımları da böyle bir birlik kuruyor ve örnek olarak da İzmir'i verdiler. Bu kıvanç kaynağı. İş adamlarımız kazandıklarının bir kısmıyla çeşitli şekilde İzmir'e geri vermeleri kent için çok önemli. Dolayısıyla Folkart grubuna teşekkür ediyorum. Bu konuda Folkart öncü. Herkesin Folkart'ı örnek alması gerekiyor. Bugün futbol için buradayız ama İzmir bir sporcu merkezi. Her alanda sporcularımız çıkıyor. Verilen desteklerin futbolda kalmayıp tüm branşlara yayılması çok önemli. Olimpiyatlara 102 sporcuyla gidiyoruz. Bu bir rekor. İzmir'deki iş adamlarımızın sporcularımız konusunda hassas olmasını ve destek vermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EKMEKÇİOĞLU: TÜRKİYE ÖRNEK ALMALI

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise "Türkiye'de örnek alınan bir dostluk gösteriyoruz. Bence bu alkışa şayan bir durum. Bu ilki gerçekleştiriyoruz, hepimiz aynı masadayız. İzmir'e değer katan Folkart'a teşekkür ediyoruz. Başkan Mesut Sancak'la çok iyi ilişkilerimiz vardır. Mesut Bey daha önce tüm İzmir takımlarına sponsor oldu. Ben 5 yıldır kulüp başkanlığı yapıyorum. Mesut Başkan her ligdeki takıma destek veriyor. Mesut Bey ve ailesi insanlarımıza da yatırım yapıyor. Sancak ailesinden iki kişi yönetimimizde. İzmir'de sponsorluk örnekleri çok fazla. Sancak ailesine böylesine yatırım yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

ŞAHİN: DESTEK PAYLAŞILMALI

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin konuya ilişkin açıklamasında, "O kadar güzel bir pozisyondayız ki çok güzel bir günde birlikteyiz. Spor kulüpleri dünyanın en zor yöneticilik yapılan yerlerinden bir tanesidir. Gerçekten çok zor. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. Spor kulübü başkanlığı çok daha yorucu. Öncelikle Mesut Sancak Bey ve ailesini kutluyorum. Bu tür projelerin sadece bir aileye yüklenmesinde kalmasını istemiyoruz. İş insanlarımızın spora desteği paylaşılması gerekiyor" dedi.

BÜYÜKKARCI: FOLKART AİLESİ ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı çok önemli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Şehirden aldığını şehre verilmenin ete kemiğe büründüğü bir gün. Mesut Sancak ve Metin Sancak ile Folkart ailesine teşekkür ediyorum. Bizde çok güzel gelenek oluştu. Kulüp başkanları olarak çok güzel bir birlikteliğimiz var. Çok az destek veren kurum var. Bir tanesi Folkart ailesi. Ancak maalesef süreklilik anlamında daha fazla sayamıyoruz. Ölümsüz kulüplere bu desteği vererek gerçekten Folkart ailesi ölümsüzleşiyor. Biz bir spor kulübüyüz. Basketbolda bu sezon Avrupa şampiyonluğunu kentimize getireceğiz" diye konuştu.

CANOĞLU: SPONSORLUK İLAÇ GİBİ GELDİ

Folkart'ın desteğinin kendilerini rahatlattığını söyleyen Hasan Canoğlu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz bu şehrin kuzeyindeyiz. Sponsor bulma konusunda zorlanıyoruz, özellikle pandemiden dolayı. Bu sponsorluk bize ilaç gibi geldi. Folkart ailesine teşekkür ediyorum. İZVAK Başkanımız Ali Erten de bu birlik ve beraberliği sağladı. Bu sürecin sonunda İzmir'den yeni şampiyonlar gelecek. Mesut Bey'in dediği gibi Süper Lig'de birçok takımımız olacaktır" şeklinde konuştu.

TOPALOĞLU: DESTEKLERLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, "Ben çiçeği burnunda, yeni başkanım. Folkart ailesiyle yapılan iş birliği sonucu İzmirspor'a da destek olundu. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle biz de bu sezon 3'üncü Lig'e çıkacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

SANCAK'TAN DHA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, organizasyon sonunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Tarihi bir günün yaşandığını dile getiren Mesut Sancak, "Folkart 15 sene önce İzmir'de kurulmuş bir şirket ve İzmirlilerin en tepeye çıkardığı bir şirket. Biz bugünkü organizasyonu, sponsorluk anlaşmasını bir lütuf olarak görmüyoruz. Biz bunu Folkart olarak görev olarak görüyoruz. İzmir'de iş yapan, para kazanan tüm şirketlere de bunu öneriyorum, yapmalarını istiyorum. İzmir sporu bu şekilde gelişir, bu şekilde büyür. Şirketlerin desteğine tüm dünyada olduğu gibi spor kulüplerin ihtiyacı var. Biz bu şehirde kazandığımızı bu kente harcamayı bir görev olarak biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

En büyük hayalinin İzmir kulüplerinin hepsinin Süper Lig'de yer alması olduğunu vurgulayan Mesut Sancak, "Biz gücümüz yettiği derece destek vermeyi sürdürüyoruz. Örneğin İzmirspor'un şu an Bölgesel Amatör Lig'de olması bizi çok üzüyor. Bütün İzmirlileri üzdüğü gibi bizi üzüyor. İzmirspor, İzmir'in dev bir çınarı. Bizim amatör takımlarımıza da desteğimiz olacak. Alacımız oradaki takımlarımızın 3'üncü Lig'e, 2'nci Lig'e, 1'inci Lig'e hattı Süper Lig'e çıkmalarını sağlamak. Biz İzmir'de iş yapan bir şirket olarak, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. En büyük hayalimiz İzmir takımlarımızı Süper Lig'de görmek. Seneye bu sayıyı 3'e çıkarmak, ardından 4'a çıkarmak, 5'a çıkarmak en büyük temennimiz" dedi.