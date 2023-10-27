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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Muz kolileri içerisine gizlemişler... Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!

        Son dakika haberi Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkogüç operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:44
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        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
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        Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkogüç operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain yakalandı" açıklamasında bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde!

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kilo kokain ele geçirdi.

        Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde Narkogüç operasyonu başlatıldı.

        Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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