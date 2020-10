Rahim Ak rak@cyh.com.tr

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Didem Özsoy Dirican, COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan sürecin, yatırım araçlarındaki hareketliliği artırdığını belirterek katılımcıların paniğe kapılmadan fon karmalarını gözden geçirmeleri, kendi risk ve yatırım tercihlerine ve ekonomik beklentilerine uygun fonlara geçmelerinin bu dönemde oldukça önemli olduğunu ifade etti. Katılımcının seçeceği fon karması ve zamanlamasının elde edeceği yatırım gelirini belirlediğini hatırlatan Dirican, "Fonların getirisi katılımcının getirisinden farklılaşıyor. Fon ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin, katılımcının bu fonları alıp almadığı veya hangi dönemde aldığı yatırım getirisini etkileyen en önemli faktör oluyor. Bu nedenle, katılımcıların sözleşmelerindeki fonlarını incelemeleri ve bu konuda tercih haklarını kullanmaları önem arz ediyor" dedi. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre; BES katılımcı sayısının 6,9 milyon bin kişiye yaklaştığını, emeklilik fonlarının devlet katkısı fonları ile toplam tutarının ise 158 milyar TL’yi aştığını dile getiren Özsoy Dirican diğer sorularımızı şöyle yanıtladı:

BİLGİLENDİRİLEN VATANDAŞ KAZANDI

-Bu süreçte fon yöneticileri ve emeklilik şirketleri kendilerine düşen görevleri yerine getirdi mi? Hangi fonunuz ne kadar getiri sağladı? Siz müşterilerinizi getiri sağlayabilecek fonlara yönlendirebildiniz mi? Sonuç, müşterileriniz ve katılımcılar açısından ağırlıklı olarak ne oldu? İnsanlar kazandıran fonlara yöneldi mi?

NN Hayat ve Emeklilik olarak yılbaşından itibaren üçüncü basamak fonlarımızın (Katkı fon hariç) ağırlıklı getirisi yüzde 32,04 oldu. Öne çıkan iki fonumuz Değişken Fon getirisi yüzde 24,44 olurken Altın Fonu'muz yüzde 64,30 getiri sağladı. Yatırımcılarımızın yurtdışı ve yurtiçi makro dinamiklerini yakından takip etmesi için fon danışmanlığı ve satış ekiplerimiz ile Müşteri İletişim Merkezi’miz aracılığıyla birikimlerini doğru fonlara yönlendirilebilmesi için bilgilendirmeler gerçekleştirdik. Aynı zamanda her ay düzenli olarak NN fonlarının diğer yatırım araçları ile kıyaslandığı Fon Bültenini hazırlayıp yatırımcılarımız ile paylaşıyoruz. Emeklilik sisteminin önemini ve gelecekteki potansiyelini bildiğimiz için yatırımcıların risk profiline ve piyasa beklentimize uygun, doğru fon karması oluşturduğunda birikimlerinin nasıl geliştiğini görmeleri adına fiyatlamaları etkileyebilecek gelişmelere yönelik bilgilendirme yapmanın önemini göstermiş olduk. Bu anlamda müşterilerimizin gerek gerçekleşen enflasyonun ve yılsonu beklenen enflasyonun, gerekse mevduat faizinin üzerinde getiri elde edebilmelerine odaklanıyoruz. Bu kapsamda yılbaşından beri piyasa görüşümüze göre oluşabilecek fon karma getirisi yüzde 37,44 oldu.

Diğer yandan 2019 Kasım ayında devreye almış olduğumuz müşterilerimizin fon karmalarında değişiklik yapmak istemeleri durumunda kendilerinin yerine piyasaları takip eden ve risk yaklaşımına en uygun fon paketi sunan Fon Bilen sistemi ile gerek enflasyonun gerekse de mevduat faizinin üzerinde getiri sağladık. Piyasa dinamiklerini yakından takip edemeyen ve finansal okuryazarlığı daha az olan yatırımcıların Fon Bilen ile birikimlerini yönetmelerini önemli görüyoruz.

DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

-Gurbetçilere BES ürünü konusunda çalışmanız var mı? Bundan sonraki süreçte olacak mı?

Yurtdışında yaşan Türk vatandaşlarının ve Mavi Kart sahiplerinin dövizle katkı payı ödemelerini sağlayan yeni bir düzenleme olan ‘Dövizli BES’, gurbetçilere ikinci bir emeklilik hakkı tanırken ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlamış olacak. Yüzde 10 devlet katkısı ile vatandaşlara önemli avantajlar da sunan detaylarla ilgili ikincil mevzuatların yayınlanması bekleniyor. NN Hayat ve Emeklilik olarak hem sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor hem de sektörel değerlendirmelere dahil oluyoruz. Detayların gelmesini beklediğimiz bu esnada şirket içerisinde potansiyeli ve satış kanalı alternatiflerini değerlendiriyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürürken ürünlerimizde de farklı segment ve müşterilerimize en hızlı yoldan ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda dijitalleşme alanında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. BES ürününde detayların gelmesi ile beraber NN’in dinamik yapısı sayesinde katılımcılara kullanım kolaylığı sağlayabilecek dijital platformlar ile ulaşılabilir, hızlı ve kolay iletişim sağlamayı hedefleyerek katılımcılara önemli avantajlar sağlayan bu düzenlemeye dahil olup katılımcılarla temas edebiliriz.

- 18 yaş altı BES için ne düşünüyorsunuz? Tasarrufların artırılması için yeterli katkıyı sağlar mı?

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yurtdışı planları ile karşılaştırıldığında henüz çok yeni olduğunu düşünüyoruz. BES’in yukarıda belirtiğim rakamlara göre geldiği nokta tatmin edici ancak tabii ki potansiyel çok büyük ve gidilecek çok yol var. Bu alanda önemli düzenlemeler hayatımızı etkileyecek. Özellikle genç nüfusun ileriye yönelik emeklilik planlamasını genç yaştan sağlamak adına sisteme katılım imkanı sunulması ile BES’te kişi sayısı ve fon büyüklüğünde önemli oranlarda artış bekliyoruz.

'BES GÜVENİLİR VE ŞEFFAF'

- NN Hayat ve Emeklilik pandemi sürecini nasıl geçirdi? Bundan sonraki süreçte iş süreçlerini değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

COVID-19 salgını tüm dinamikleri değiştirdi. NN olarak COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeleri en başından beri yakından takip ederek, gerekli önlemleri alarak, gerekli çalışmalarımızı hızlıca tamamladık. Mart ayının ikinci haftası itibariyle, altyapımızı şirket bünyesinde uzaktan çalışma sistemine uygun hale getirdik. Bu süreçte Müşteri İletişim Merkezi’miz ve saha ekiplerimiz dahil tüm çalışanlarımız evden çalışma düzeninde, işlerini sürdürmeye başladı. Saha ekiplerimiz, müşteri görüşmelerini telefon aracılığıyla kesintisiz bir şekilde devam ettirdiler. Yine bu dönemde, çalışanlarımızın da sağlık durumlarını yakından ve düzenli olarak takip edebilmek için NN Sağlık uygulamamızı kullandık. İç iletişim çalışmalarını arttırarak, çalışanlarımızla, sağlıklı ve güvenli çalışma konusunda düzenli olarak öneri ve ipuçları paylaştık. Sosyal medya hesaplarımızdan ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarda birlikte keyifli vakit geçirerek, bilgilendirmelerimizi yaptık.

- Türkiye’de tasarrufların artırılması için şirket olarak şimdiye kadar hayata geçirdiğiniz çalışmalar neler oldu? Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz?

NN Hayat ve Emeklilik olarak müşterilerimizi, gelecekleri için bugünden yapacakları yatırımın önemi konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımıza yıllardır yoğun bir şekilde devam ettirmekteyiz. Tasarruf bilinci oluşturmak BES’in halkımız tarafından güvenilir ve şeffaf bir sistem olduğunun anlaşılması, gelecekte karşılaşacakları finansal sıkıntıların çözümünde çok önemli bir alternatif olabileceğini her zaman açık bir şekilde dile getirmeye, bu konuda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

'GİRİŞİMLERE DESTEK OLUYORUZ'

- NN Hayat ve Emeklilik sağlık sektöründe yeni yatırımları ve ilgi odakları nelerdir? NN Group ve NN Hayat ve Emeklilik’in girişimlere yönelik yürüttüğü çalışmalarını ve planlarını paylaşabilir misiniz?

NN Hayat ve Emeklilik olarak, dijitalleşmeye yönelik uzun zamandır çok yönlü çalışmalar içindeyiz. Hayata geçirdiğimiz her projemizde, işlemlerin daha hızlı ve güvenli gerçekleşmesi ve doğayı korumaya yönelik tasarruf amaçlı katkılarımızla dijitalleşme alanında sektörün önde gelen şirketi olarak yer almaktayız. Sürdürülebilirlik hedefimiz kapsamında da sağlık ve sigorta sektöründe çalışmalar yapan girişimlere rehberlik etmek ve girişimleri destekleyen bir ekosisteminin oluşturulması amacıyla NN Start Up Challenge etkinliğini gerçekleştirdik. “When Healthtech Meets Insurance” başlığıyla Hackquarters işbirliği gerçekleştirdiğimiz ve sağlık teknolojisine yönelik en iyi iş fikirlerinin değerlendirildiği etkinlikte sağlık teknolojisi alanında çalışan girişimlerle bir araya geldik. Ulusal ve uluslararası birçok girişimin başvurduğu etkinlik kapsamında kazananlar 25 Ağustos tarihinde belli oldu. Toplam 30 ülkeden 114 girişimin başvurduğu NN Start Up Challenge’da birinci olan girişim Ömer Özkan’ın kuruculuğunda, mikrobiyom bilimini ilerletmeyi ve yeni nesil yapay zeka teknolojilerini hedefleyen Enbiosis oldu. Serdar Gemici kuruculuğundaki Albert Helath ise ikinci olan girişim oldu. Albert Health uygulaması, ilaçlarını zamanında alması gereken hastaları hedefliyor ve kullanıcıların, hatırlatmalar kurmasını, tansiyon, şeker ve nabız gibi değerlerinin kaydedilmesini sağlıyor. Üçüncü girişim olan Gözde Büyükacaroğlu kuruculuğundaki Vivoo ise idrarınızı analiz eden ve sadece saniyeler içinde vücudunuza özgü beslenme ve yaşam tarzı önerileri sağlayan yeni bir teknoloji.

NN Hayat ve Emeklilik olarak startup’lar ile sigorta şirketleri arasındaki iş birliğinin gelişmesini ve sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü sektördeki inovasyonun bu şekilde ivme kazanacağını ve önümüzdeki yıllarda değişen ve dijitalleşen hayatların taleplerine bu sayede cevap verebileceğimize inanıyoruz. Ayrıca şirket olarak sürdürülebilirlik hedefimizin bir ayağı da sağlık ekosistemi içinde çalışmalar yapan girişimcilere rehberlik etmek ve onların fikirlerini destekleyerek sektörümüzü daha da ileriye taşımak. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz NN Start Up Challenge, sadece Türkiye’de değil NN Group stratejisinin bir parçası olan, NN’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde geliştirilecek ekosistemler için attığımız önemli bir adım. Bu nedenle aslında uzun vadedeki amacımız farklı startuplar ile kurduğumuz ilişkilerle ekosistemimizi genişletmek ve geliştirmek olacak. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirdiğimiz programı zenginleştirerek, start-up’ların ihtiyaçlarına göre hem global hem de lokalde gerekli eğitimleri ve mentorluğu sunmayı ve daha farklı iş modelleri yaratmak adına farklı çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.