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Forbes dergisi, 2018 yılının müzisyenlerini açıkladı. Birinci sırada İrlanda kökenli rock grubu U2 yer aldı. 1976 yılında kurulan müzik grubu bu yıl yaklaşık 118 milyon dolar kazanç elde etti. Kazancının büyük çoğunluğunu konserlerden elde eden U2, dünya turnesi sırasında 14. stüdyo albümü Songs Of Experience'ı çıkarmayı başardı. Bu yılın listesinde göze çarpan bir detay da Britanyalı grupların listenin ilk üç sırasını kapması oldu. Britanyalı grup Coldplay 115 milyon dolarla ikinciliği, Ed Sheeran 110 milyon dolar ile üçüncülüğü elde etti.